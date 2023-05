Centenas de torcedores saem às ruas para comemorar título do Barcelona

A- A+

Centenas de torcedores do Barcelona lotaram neste domingo (14) a Fonte das Canaletas, um tradicional local de comemoração depois que seu time conquistar o Campeonato Espanhol ao vencer o Espanyol por 4 a 2.

Assim que o árbitro declarou encerrada a partida no Estádio RCDE, centenas de torcedores do Barça se reuniram na área vestidos com as camisas do clube.

Agitando bandeiras azulgranas e cachecóis do time comandado por Xavi Hernández, os fanáticos acenderam sinalizadores e gritavam "Barça, Barça!", segundo imagens da televisão.

Cantando o tradicional "Campeones, Campeones", os torcedores do Barcelona também entoaram o nome do craque argentino Lionel Messi, expressando a esperança de ver o craque argentino voltar à capital catalã.

Nos últimos tempos, os dirigentes do Barcelona multiplicaram as declarações que alimentaram a esperança de ver Messi voltar ao Camp Nou. O contrato do astro com o Paris Saint-Germain está se encerrando. O clube francês também foi alvo de xingamentos dos torcedores do Barcelona, assim como o eterno rival Real Madrid.

A festa pela 27ª Liga do Barcelona continua nesta segunda-feira (15) com um grande desfile pelas ruas da cidade com as equipes masculina e feminina, que também conquistou o campeonato espanhol em 30 de abril pela quarta vez consecutiva.

