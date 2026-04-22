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Futebol Pernambucano Central anuncia a contratação de Yuri Mamute, ex-Náutico Centroavante também jogou no Vitória das Tabocas, em 2025

O Central anunciou, nesta quarta-feira (22), a contratação do centroavante Yuri Mamute, atleta de 30 anos. Jogador surgiu como promessa na base e tem passagens por grandes clubes, incluindo o Náutico em 2016.

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Gaúcho de Porto Alegre, o jogador surgiu na base do Grêmio e foi nome constante nas seleções brasileiras de base. Além da passagem pelo Tricolor, o atleta também passou pelo Botafogo, Panathinaikos, Juventude e Figueirense.

O atleta também teve passagens pelo futebol asiático, em equipes do Japão e Vietnã. O último time de Mamute foi o Inter de Santa Maria, na disputa do Estadual de 2026. Pela equipe do interior gaúcho foram dez jogos e nenhum gol marcado.

Com um longo histórico de equipes, essa não será a primeira vez que Yuri Mamute vestirá a camisa de um clube do interior pernambucano. Em 2025, o centroavante participou da campanha de acesso do Vitória das Tabocas à Série A1 do Pernambucano 2026.

O Central volta a campo neste domingo (26), às 16h, no Arthur Tavares, em Bonito. O confronto será contra o Maguary, em confronto de pernambucanos no Grupo 8 da Série D.

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