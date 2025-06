A- A+

Futebol pernambucano Central anuncia contratação do meia Didira, ex-Santa Cruz, ASA e CSA Contratado para disputar a Série D pela Patativa, Didira poderá reencontrar o Santa Cruz no returno do Grupo A3. Desta vez, como adversário

O Central oficializou, na tarde desta terça-feira (3), a contratação do meia Didira para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Aos 36 anos, Didira acumula uma vasta experiência no futebol brasileiro, sobretudo no futebol nordestino - e pernambucano. Nesta temporada, o jogador atuou pelo Porto Vitória, do Espírito Santo, sendo acionado em 17 partidas.

Nos anos de 2023 e 2024, o jogador teve uma boa passagem pelo ASA. Ao todo, foram 61 jogos disputados, 11 gols anotados e uma assistência.

Em 2020, o meia também passou por Pernambuco, vestindo a camisa do Santa Cruz - rival direto do Central na busca pelo acesso à Série C. Com a camisa coral, o meia disputou 45 jogos e marcou seis gols.

Revelado nas categorias de base do ASA, Didira também soma passagens por Universal-AL, Nacional-SP, Atlético Mineiro, ABC, CSA, Brasiliense, Atlético Catarinense e Igaci.

Central na Série D



Apesar do rebaixamento no Campeonato Pernambucano, a Patativa vem em boa crescente no Brasileiro. Com 13 pontos, o Central está na terceira colocação do Grupo A3 da Série D, na zona de classificação para o mata-mata, com apenas duas derrotas até aqui.

O time de Caruaru entra em campo neste domingo (8) para enfrentar o Treze, no estádio Lacerdão, às 16h.

Veja também