Central apresenta o treinador Leandro Sena, campeão da Série D em 2022

O Central já tem um novo treinador. Nesta quinta-feira (13), a Patativa apresentou oficialmente Leandro Sena, técnico campeão Brasileiro da Série D em 2022 e que tentará repetir o feito com a equipe de Caruaru.

Carioca de 48 anos, Leandro Sena iniciou a carreira como técnico em 2013, no América-RN. O treinador também possui passagens por outras tradicionais equipes do Nordeste, como Treze, Icasa, Confiança e ASA.

Em 2025, o técnico já dirigiu o União Rondonópolis-MT. Em 15 partidas, o comandante conquistou apenas quatro vitórias, entre partidas do Estadual, Copa do Brasil e Copa Verde.



Nas quartas de final do Mato-Grossense, o União foi eliminado pelo Operário VG, que bateu o Sport na Copa do Brasil.

Mesmo após o rebaixamento para Série A2 do Pernambucano, o treinador se mostrou confiante no trabalho que está sendo projetado. "Apesar de estar num grupo muito forte, acredito que possamos brigar pela classificação e chegar com força no mata-mata. Chegamos com a expectativa de um time vencedor e que 'apague' esse primeiro trimestre", declarou.

Vindo com Leandro Sena, o clube poderá contar com o trabalho do auxiliar técnico Bibi, aquele mesmo atacante ex-Sport, que é um dos nomes que compõem a nova comissão técnica.

Além da apresentação do novo treinador, a Patativa também nomeou o novo executivo de futebol, Itallo Anderson, que foi atleta do Alvinegro. O departamento de futebol segue contando com os trabalhos do gerente Alex Faustino.

Série D 2025



Para a disputa da Série D de 2025, o Central ficou no considerado 'Grupo da Morte' da competição. O Grupo A3 conta com quatro times já conquistaram acessos na competição.

Ferroviário foi campeão duas vezes, em 2018 e 2023, o América também venceu, em 2022 - título de Leandro Sena -, enquanto Santa e Treze subiram como vice-campeonato, em 2011 e 2018, respectivamente.

Grupo A3:



Central, Santa Cruz, Ferroviário, Horizonte-CE, Treze, Sousa, América-RN e Santa Cruz-RN.

