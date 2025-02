A- A+

FUTEBOL Próximo adversário do Santa Cruz, Central demite segundo técnico em menos de um mês Patativa anunciou a saída do treinador Celso Teixeira, que chegou ao clube em janeiro; o zagueiro Leandro Amaro também está de saída

Após a derrota para o Decisão por 2x1, pelo Campeonato Pernambucano, o Central anunciou a demissão do técnico Celso Teixeira, de 63 anos. Em sua quarta passagem pelo clube, ele comandou a equipe em apenas quatro jogos. Celso já havia treinado o Central em 2012, 2015 e 2019.

O treinador chegou em janeiro para substituir Rafael Jaques, mas deixou o time sem conquistar nenhuma vitória. Em sua estreia, foi derrotado pelo Sport por 1x0. Depois, empatou com Afogados (1x1) e Petrolina (0x0). A única vitória da equipe na temporada, um 2x1 sobre o Náutico, aconteceu sob o comando do auxiliar técnico.

Apesar dos rumores sobre desentendimentos no vestiário, tanto o clube quanto o treinador negaram qualquer conflito interno.

Confira a nota oficial:

Além de Celso Teixeira, o zagueiro Leandro Amaro também deixou a equipe. O defensor participou de apenas duas partidas nesta temporada: foi titular contra o Decisão e entrou no segundo tempo diante do Sport.

O próximo compromisso do Central será neste domingo (16), contra o Santa Cruz, às 16h, no estádio do Arruda.

Na sétima colocação, com seis pontos, a Patativa precisa vencer para seguir na luta contra o rebaixamento. A missão, no entanto, não será fácil, já que o adversário busca terminar a primeira fase na liderança para conquistar vaga na Copa do Brasil de 2026.

