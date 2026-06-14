Central e Maguary garantem vaga no mata-mata da Série D

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Central e Maguary se garantiram no mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (14), em Caruaru, o Central venceu o Laguna por 2x1, enquanto o Maguary, mesmo perdendo por 1x0 contra o ABC, em Natal, também garantiu a vaga. O resultado dos pernambucanos se deu graças a derrota do Sousa na última rodada do Grupo 8.

O Maguary chegou na última rodada bem tranquilo e apenas um empate já era suficiente para garantir a pontuação necessária. Mas o duelo contra o ABC, na Arena das Dunas, não foi fácil e acabou em favor do time alvinegro com gol de Edson. O time potiguar também chegou a desperdiçar uma penalidade na primeira etapa.

Já o Central precisava pontuar mais que o Sousa na rodada para avançar. A Patativa logo tratou de fazer o dever de casa e Caio Vinícius marcou dois ainda no primeiro tempo. Rômulo descontou para o Laguna.

Enquanto isso, no interior da Paraíba, o Sousa desperdiçou a oportunidade e não fez valer o fator casa. Charles e Matheus Régis fizeram os gols das vitórias do América-RN, que ajudou o Central.

Mata-mata

O Grupo 8 cruza no mata-mata contra os times do Grupo 7, que foi encerrado no último sábado (13). O Central - 4ª colocado - enfrentará o Ferroviário-CE, que se garantiu na liderança isolada da sua chave. O Maguary, que avançou na terceira colocação, enfrentará o Piauí, que terminou a fase de grupo na vice-liderança.

Os jogos de ida da segunda-fase estão previstos para os dias 20 e 21 de junho, enquanto que os jogos de volta estão planejados para os dias 27 e 28 de junho. Maguary e Central decidem fora de casa.

Jogos

Central x Ferroviário

Maguary x Piauí

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