Central e Maguary iniciam mata-mata da Série D em casa; saiba onde assistir

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O mata-mata da Série D começa, para Central e Maguary, neste domingo (21). Os times pernambucanos iniciam a segunda fase jogando como mandantes e pretendem criar uma vantagem boa para o jogo de volta, na próxima semana.

Maguary x Piauí

O Maguary foi o time de Pernambuco que teve mais tranquilidade na primeira fase e praticamente garantiu a classificação na penúltima rodada da fase de grupos. Até aqui, o time de Bonito obteve três vitórias - todas como mandante -, quatro empates e três derrotas.

Terminando na terceira colocação do Grupo 8, agora enfrenta o segundo do Grupo 7, que foi o Piauí. O Enxuga Rato, como é conhecido o time de Teresina, tem em Kauan Maranhão o artilheiro do campeonato com nove gols, atleta emprestado e revelado pelo Náutico.

Maguary mandará seus jogos do mata-mata da Série D na Arena de Pernambuco - Foto: Rafael Vieira/FPF

Por outro lado, o Azulão terá uma mudança importante a partir daqui: o mando de campo. Pelo fato do estádio Arthur Tavares não ter capacidade suficiente para sediar jogos da fase de mata-mata, o duelo de ida será realizado na Arena de Pernambuco.

O time do técnico Dico Wooley segue tendo como referência o quarteto formado pelo lateral-direito Eduardo Ribeiro, o volante e capitão Ítalo, o meia Júlio César e o atacante Renato Henrique.

Central x Ferroviário

O Central já precisou da ajuda de terceiros para estar na segunda fase. Além de vencer o Laguna, a Patativa avançou porque o Sousa perdeu, em casa, para o América de Natal, na última rodada. O Alvinegro soma até aqui três vitórias, quatro empates e três derrotas.

O time caruaruense terminou em quarto no Grupo 8 e terá o líder do Grupo 7 nesta rodada, que é o Ferroviário, equipe com uma das melhores campanhas até aqui na Série D. O Tubarão perdeu apenas uma partida até aqui e tem como referência o interminável Ciel, autor de cinco gols.

Central terá a força do Lacerdão no confronto contra o Ferroviário - Foto: Rafael Melo/FPF

Entendendo que se trata de um novo campeonato a partir daqui, o Central fez cinco contratações para o mata-mata: Anderson Feijão, Diego Viana, Felipe Jacaré, Cesinha e Erivelton.

Saiba onde assistir



Central x Ferroviário

Local: Lacerdão (Caruaru/PE)

Horário: 15h

Transmissão: Metrópoles Esportes

Maguary x Piauí

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 16h

Transmissão: Metrópoles Esportes



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