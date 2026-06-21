Central e Maguary iniciam mata-mata da Série D em casa; saiba onde assistir
Partidas acontecem neste domingo (21)
O mata-mata da Série D começa, para Central e Maguary, neste domingo (21). Os times pernambucanos iniciam a segunda fase jogando como mandantes e pretendem criar uma vantagem boa para o jogo de volta, na próxima semana.
Maguary x Piauí
O Maguary foi o time de Pernambuco que teve mais tranquilidade na primeira fase e praticamente garantiu a classificação na penúltima rodada da fase de grupos. Até aqui, o time de Bonito obteve três vitórias - todas como mandante -, quatro empates e três derrotas.
Terminando na terceira colocação do Grupo 8, agora enfrenta o segundo do Grupo 7, que foi o Piauí. O Enxuga Rato, como é conhecido o time de Teresina, tem em Kauan Maranhão o artilheiro do campeonato com nove gols, atleta emprestado e revelado pelo Náutico.
Por outro lado, o Azulão terá uma mudança importante a partir daqui: o mando de campo. Pelo fato do estádio Arthur Tavares não ter capacidade suficiente para sediar jogos da fase de mata-mata, o duelo de ida será realizado na Arena de Pernambuco.
O time do técnico Dico Wooley segue tendo como referência o quarteto formado pelo lateral-direito Eduardo Ribeiro, o volante e capitão Ítalo, o meia Júlio César e o atacante Renato Henrique.
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Central x Ferroviário
O Central já precisou da ajuda de terceiros para estar na segunda fase. Além de vencer o Laguna, a Patativa avançou porque o Sousa perdeu, em casa, para o América de Natal, na última rodada. O Alvinegro soma até aqui três vitórias, quatro empates e três derrotas.
O time caruaruense terminou em quarto no Grupo 8 e terá o líder do Grupo 7 nesta rodada, que é o Ferroviário, equipe com uma das melhores campanhas até aqui na Série D. O Tubarão perdeu apenas uma partida até aqui e tem como referência o interminável Ciel, autor de cinco gols.
Entendendo que se trata de um novo campeonato a partir daqui, o Central fez cinco contratações para o mata-mata: Anderson Feijão, Diego Viana, Felipe Jacaré, Cesinha e Erivelton.
Saiba onde assistir
Central x Ferroviário
Local: Lacerdão (Caruaru/PE)
Horário: 15h
Transmissão: Metrópoles Esportes
Maguary x Piauí
Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)
Horário: 16h
Transmissão: Metrópoles Esportes