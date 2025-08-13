A- A+

Futebol Central faz campanha para premiar atletas após chegar às oitavas de final da Série D Patativa enfrenta o Maranhão, nas oitavas de final, e busca arrecadar pelo menos R$ 30 mil para distribuir ao elenco

Leia também

• Com gol nos acréscimos, Central empata com Lagarto e avança na Série D

• No Lacerdão, Central vence Lagarto em jogo de ida e decide vaga nas oitavas com vantagem; veja o gol

Nas redes sociais, o Central publicou uma mensagem pedindo apoio da torcida para reunir pelo menos R$ 30 mil para distribuir aos atletas da equipe após a classificação para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Central eliminou o Lagarto na segunda fase da competição e, na etapa seguinte, enfrentará o Maranhão. O jogo de ida será sábado (16), no Castelão. A volta será dia 24 de agosto, no Lacerdão.

Veja também