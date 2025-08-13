Qua, 13 de Agosto

Futebol

Central faz campanha para premiar atletas após chegar às oitavas de final da Série D

Patativa enfrenta o Maranhão, nas oitavas de final, e busca arrecadar pelo menos R$ 30 mil para distribuir ao elenco

Central busca acesso á Série C - Foto: Rafael Vieira/FPF

Nas redes sociais, o Central publicou uma mensagem pedindo apoio da torcida para reunir pelo menos R$ 30 mil para distribuir aos atletas da equipe após a classificação para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. 

O Central eliminou o Lagarto na segunda fase da competição e, na etapa seguinte, enfrentará o Maranhão. O jogo de ida será sábado (16), no Castelão. A volta será dia 24 de agosto, no Lacerdão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Central Sport Club (@centraldecaruaru)

