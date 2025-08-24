A- A+

Série D Central fica no empate com Maranhão e dá adeus ao sonho do acesso na Série D No confronto de ida, Patativa perdeu para o adversário por 2x1, na última semana

O Central recebeu o Maranhão, na tarde deste domingo (24), no Lacerdão, em Caruaru, e não conseguiu fazer o resultado necessário para seguir vivo na Série D do Campeonato Brasileiro. Diante de mais de 12 mil torcedores, a Patativa ficou no 0x0 e deu adeus à competição nacional.

Após perder pelo placar de 2x1, em São Luís, no final de semana passado, o time pernambucano precisava vencer por dois gols de diferença para chegar às quartas de final. Em caso de triunfo por um gol de vantagem, a vaga seria definida nos pênaltis.

Depois de um primeiro tempo sem muitas emoções em Caruaru, as melhores chances do jogo apareceram apenas a partir da metade da segunda etapa. Pelo lado adversário, Clessione parou na trave.

Pelo lado do Central, o gol que levaria o confronto para as penalidades ficou perto de sair no fim. Primeiro, aos 45 minutos, Augusto Potiguar cruzou e Diego Aragão cabeceou rente ao poste direito de Jean. Já no último lance da partida, após cruzamento de Kauê, Raphael Macena ajeitou e Moacir cabeceou livre para grande intervenção do goleiro visitante.

