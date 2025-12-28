Dom, 28 de Dezembro

vôlei

Central Julia Kudiess é eleita a 5ª melhor jogadora do vôlei mundial

Atleta de 22 anos brilhou defendendo o Brasil na VNL e no Mundial

Julia Kudiess, central da seleção brasileira de vôleiJulia Kudiess, central da seleção brasileira de vôlei - Foto: Reprodução / X

A central Julia Kudiess, do Minas Tênis Clube, foi apontada no último sábado (27) como 5ª melhor jogadora de vôlei do mundo pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

A atleta de 22 anos de idade brilhou defendendo a seleção brasileira na Liga das Nações (VNL) e no Mundial deste ano, competições nas quais foi a maior bloqueadora.

 

Em postagem nas redes sociais, a FIVB destacou a competência de Julia como bloqueadora, mas também citou outras competências da jogadora: “Deslizamentos mortais e ataques em ritmo fulminante a tornam uma ameaça constante: eficiente, inteligente e destemida. Com apenas 22 anos, ela já conquistou o coração dos fãs, a confiança das companheiras de equipe e a admiração de técnicos e adversárias do mundo todo”.


A FIVB está anunciando no decorrer dos últimos dias a relação de melhores atletas da temporada. Entre as mulheres ainda faltam ser divulgados os nomes das três primeiras colocadas, e existe a expectativa de que mais uma brasileira apareça na relação, a ponteira Gabi Guimarães.

 

