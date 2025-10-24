A- A+

Futebol Pernambucano Central lança campanha para trocar gramado do Lacerdão Objetivo da Patativa é ter 8 mil metros quadrados

O Central lançou, nesta sexta-feira (24), a campanha 'Gramado Novo', iniciativa que visa arrecadar dinheiro para o clube caruaruense terminar as reformas no gramado do Lacerdão. A Patativa já retirou a antiga grama do seu estádio.

O objetivo da direção centralina é adquirir valor suficiente para comprar até 8 mil metros quadrados. As cotas são vendidas por R$ 20, o equivalente a um metre quadrado, no site da Ingresso S.A.

A qualidade do gramado do Lacerdão sempre foi um tema de debate no futebol pernambuco. Principal estádio de Caruaru, importante cidade do agreste, o campo centralino também papel importante ao futebol local.

A remoção do gramado, além das tubulações, foi iniciada no dia 15 de outubro. A expectativa da direção alvinegra é que todo o processo de implementação do novo gramado seja concluído do final deste ano até o início de 2026. A Patativa inicia a próxima temporada apenas na Série D, com expectativa de início em abril.

