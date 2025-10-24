Sex, 24 de Outubro

Futebol Pernambucano

Central lança campanha para trocar gramado do Lacerdão

Objetivo da Patativa é ter 8 mil metros quadrados

Central faz campanha para arrecadar fundos para trocar o gramado do Lacerdão Central faz campanha para arrecadar fundos para trocar o gramado do Lacerdão  - Foto: Rafael Vieira/FPF

O Central lançou, nesta sexta-feira (24), a campanha 'Gramado Novo', iniciativa que visa arrecadar dinheiro para o clube caruaruense terminar as reformas no gramado do Lacerdão. A Patativa já retirou a antiga grama do seu estádio. 

O objetivo da direção centralina é adquirir valor suficiente para comprar até 8 mil metros quadrados. As cotas são vendidas por R$ 20, o equivalente a um metre quadrado, no site da Ingresso S.A

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Central Sport Club (@centraldecaruaru)

A qualidade do gramado do Lacerdão sempre foi um tema de debate no futebol pernambuco. Principal estádio de Caruaru, importante cidade do agreste, o campo centralino também papel importante ao futebol local.  

A remoção do gramado, além das tubulações, foi iniciada no dia 15 de outubro. A expectativa da direção alvinegra é que todo o processo de implementação do novo gramado seja concluído do final deste ano até o início de 2026. A Patativa inicia a próxima temporada apenas na Série D, com expectativa de início em abril. 

