A- A+

Futebol Central enfrenta Maranhão em duelo de ida das oitavas de final da Série D Confronto será neste sábado (16), às 16h, no Castelão; volta será dia 24 de agosto, no Lacerdão

O Central entra em campo neste sábado (16), às 16h, no Castelão, para enfrentar o Maranhão, no duelo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto da volta será dia 24 de agosto, no Lacerdão.

Essa será a primeira partida do Central na Série D com o auxílio do árbitro de vídeo (VAR), que será comandado por Douglas Marques das Flores. O trio de arbitragem da partida será composto pelos baianos Emerson Souza Silva (árbitro), além dos assistentes Edevan de Oliveira Pereira e Patrícia dos Reis do Nascimento.

Central e Maranhão já se enfrentaram quatro vezes na história. A Patativa venceu duas vezes, ambas por 3x0, empatou uma em 2x2 e tem apenas um tropeço, por 4x3, no encontro mais recente entre os clubes, pela Série D de 2019.

Quem passar do confronto entre Central e Maranhão enfrentará o ganhador do embate entre América-RN e Imperatriz.

Veja também