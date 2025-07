Central está acertado com três reforços para o mata-mata da Série D, diz presidente

A- A+

O Central agora pensa no mata-mata da Série D. No último domingo (28), após o 0x0 diante do Ferroviário, na 14ª rodada da fase de grupos da Série D, o presidente alvinegro, Sivaldo Oliveira, confirmou com a Patativa está acertada com três reforços.

Pelo regulamento da competição, cada equipe classificada ao mata-mata tem a possibilidade de contratar mais três jogadores para a fase eliminatória, inclusive, atletas que estavam defendendo equipes que ficam no caminho na própria competição.

Conforme divulgado pelo próprio Sivaldo ao Giro dos Esportes, a equipe da Capital do Agreste está trazendo dois atacantes e um volante, que devem começar a treinar nesta terça-feira (29).

Na primeira fase de mata-mata, o Central enfrentará a equipe do Lagarto, de Sergipe. O primeiro jogo será disputado no Lacerdão.

O técnico Leandro Sena avalia que é importante fazer o resultado na partida de volta, já que confia no desempenho como visitante. A Patativa é o único time que não perdeu fora de casa na Série D.

"Agora precisamos trabalhar bem a semana, fazer o dever de casa. Respeitamos os adversários, mas vamos nos impor, para fazer um resultado positivo e levar uma vantagem para o jogo de volta", iniciou o treinador.

Central chega ao mata-mata com campanha invicta como visitante e apostas suas fichas na força defensiva - Foto: Rafael Vieira/FPF

Invictos há nove jogos, o comandante alvinegro citou a importância desse momento vivido pelo clube, que chegou a ser rebaixado à Série A2 do Pernambucano no início do ano. Para isso, projeta permanecer como a melhor defensa da competição e melhorar os números ofensivos.

"Isso nos dá confiança para seguir na competição. Precisamos melhorar nossa produção ofensiva para que possamos fazer gols, principalmente nessa fase da competição, e manter essa fase defensiva", refletiu.



Mata-mata

Essa é a sexta vez que o Central chega ao mata-mata da Série D. Contudo, o retrospecto do time alvinegro é muito ruim, com a Patativa sendo eliminada na segunda fase em todos os anos que chegou.

Caso vença a equipe do Lagarto, o adversário do Central na terceira fase sai do confronto entre Tuna Luso e Maranhão.

Eliminações do Central:

Central 1x2 Alecrim - 2009

Central (4) 4x4 (5) Botafogo-PB - 2013

Central 1x2 Confiança - 2014

Central 1x6 Lajeadense-RS - 2015

Central (3) 3x3 (5) Jacuipense - 2019

*resultados agregados

Veja também