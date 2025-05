A- A+

Futebol Central anuncia a chegada do atacante Raphael Macena, ex-Santa Cruz Jogador estava no Comercial de Rio Preto, de São Paulo

O Central anunciou nesta terça-feira (27), a chegada do atacante Raphael Macena, atleta com passagem no Santa Cruz, em 2022. O jogador de 36 anos disputará a reta final da Série D pela Patativa.

O Central foi ao mercado para reforçar o elenco. Após ter dispensado o centroavante Thoni Brandão, há uma semana, a Patativa trouxe mais um nome para fazer o papel de camisa 9. Trata-se do experiente Raphael Macena.

Com passagens até pelo futebol grego e japonês, Macena estava vestindo a camisa do Comercial de Ribeirão Preto, equipe que disputou a Série A3 do Campeonato Paulista. Neste ano, o atleta fez 12 partidas e anotou duas bolas na rede.

Além do Santa Cruz, o jogador também passou por Guarani e Ceará, mas numa fase inicial da carreira. No Arruda foram 16 partidas realizadas e apenas dois gols marcados, não caindo nas graças do torcedor local.

Retorno

Além de Macena, nos últimos dias o Central havia anunciado outro reforço, neste caso um retorno, do também atacante Zé Artur, que esteve na Patativa no ano passado e que em 2025 já passou por Santa Cruz e ASA. O jogador já está regularizado e participou do último jogo contra o Horizonte.





O Central se recuperou na competição ao vencer o Horizonte por 1x0, no último domingo (25), em casa. Agora o Alvinegro caruaruense viaja para enfrentar o Treze, neste sábado (31), em Campina Grande. A Patativa ocupa da terceira posição do Grupo A3 com 10 pontos.

