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Série D

Central recebe América-RN na reabertura do Lacerdão; saiba onde assistir

Por conta de punição do ano passado, partida não poderá contar com público

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Estádio do Lacerdão, do Central de Caruaru Estádio do Lacerdão, do Central de Caruaru  - Foto: Divulgação

O Central recebe o América-RN, neste domingo (12), às 15h15, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo 8 da Série D. O duelo marca a reabertura do estádio Lacerdão após troca do gramado e de toda iluminação da casa centralina. 

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A Patativa largou na competição com um empate por 1x1 diante do Laguna, fora de casa, no Rio Grande do Norte. Apesar do resultado ser considerado até bom, o time de Caruaru fez por merecer um placar ainda mais positivo, criando as melhores oportunidades da partida. 

Agora, o Central terá o primeiro teste de fogo na competição. O América de Natal conquistou recentemente o tetracampeonato potiguar e estreou na Quarta Divisão com vitória por 2x0 diante do Sousa, na Arena das Dunas. 

Apesar de ser um dia de festa e de reencontro do Alvinegro com sua casa após meses de espera, não será dessa vez que o torcedor poderá estar perto para ver a nova cara da casa da Pataiva. Por conta de uma punição sofrida em 2025, por um caso de racismo sofrido pelo goleiro Renan Bragança, do próprio América-RN, em que o autor da agressão não foi identificado, o clube terá que jogar essa partida de portões fechados. 

Mudanças
Após o encerramento da temporada 2025, a diretoria centralina, comandada pelo presidente Sivaldo Oliveira, reuniu esforços para reestruturar a casa do clube. Todo o gramado, que era alvo de críticas constantes, foi trocado por um novo, além das instalações necessárias de irrigação e drenagem. 

Além disso, o Alvinegro promoveu uma troca completa da iluminação. A partir de parcerias e doações, o clube colocou refletores de LED no estádio, consumindo menos energia e ampliando a capacidade de iluminação da casa alvinegra. 

Com todos os laudos obtidos, o presidente Sivaldo comemorou a conquista do clube. "Vamos ter jogo no domingo no Lacerdão, notícia boa para a torcida, porque com todas as coisas que foram agilizadas, poderemos ter jogo na nossa casa", disse o mandatário da Patativa. 

Apesar de não poder contar com os torcedores dentro do estádio, o clube preparou uma estrutura com telão na Rua São Paulo. Sivaldo convocou os torcedores. "Vamos invadir a Rua São Paulo, fazer um grande público e, se Deus quiser, o Central sairá com uma grande vitória", completou. 

Saiba onde assistir - Central x América-RN

Local: Estádio do Lacerdão (Caruaru/PE)
Horário: 15h15
Árbitro: Jonata de Souza Gouveia (AL)
Assistentes: Victor Matheus de Lavor e José Daniel Torres (ambos PE) 
Transmissão: Metrópoles Esportes (Youtube)

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