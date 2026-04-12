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Série D Central recebe América-RN na reabertura do Lacerdão; saiba onde assistir Por conta de punição do ano passado, partida não poderá contar com público

O Central recebe o América-RN, neste domingo (12), às 15h15, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo 8 da Série D. O duelo marca a reabertura do estádio Lacerdão após troca do gramado e de toda iluminação da casa centralina.

A Patativa largou na competição com um empate por 1x1 diante do Laguna, fora de casa, no Rio Grande do Norte. Apesar do resultado ser considerado até bom, o time de Caruaru fez por merecer um placar ainda mais positivo, criando as melhores oportunidades da partida.

Agora, o Central terá o primeiro teste de fogo na competição. O América de Natal conquistou recentemente o tetracampeonato potiguar e estreou na Quarta Divisão com vitória por 2x0 diante do Sousa, na Arena das Dunas.

Apesar de ser um dia de festa e de reencontro do Alvinegro com sua casa após meses de espera, não será dessa vez que o torcedor poderá estar perto para ver a nova cara da casa da Pataiva. Por conta de uma punição sofrida em 2025, por um caso de racismo sofrido pelo goleiro Renan Bragança, do próprio América-RN, em que o autor da agressão não foi identificado, o clube terá que jogar essa partida de portões fechados.

Mudanças

Após o encerramento da temporada 2025, a diretoria centralina, comandada pelo presidente Sivaldo Oliveira, reuniu esforços para reestruturar a casa do clube. Todo o gramado, que era alvo de críticas constantes, foi trocado por um novo, além das instalações necessárias de irrigação e drenagem.

Além disso, o Alvinegro promoveu uma troca completa da iluminação. A partir de parcerias e doações, o clube colocou refletores de LED no estádio, consumindo menos energia e ampliando a capacidade de iluminação da casa alvinegra.

Com todos os laudos obtidos, o presidente Sivaldo comemorou a conquista do clube. "Vamos ter jogo no domingo no Lacerdão, notícia boa para a torcida, porque com todas as coisas que foram agilizadas, poderemos ter jogo na nossa casa", disse o mandatário da Patativa.

Apesar de não poder contar com os torcedores dentro do estádio, o clube preparou uma estrutura com telão na Rua São Paulo. Sivaldo convocou os torcedores. "Vamos invadir a Rua São Paulo, fazer um grande público e, se Deus quiser, o Central sairá com uma grande vitória", completou.

Saiba onde assistir - Central x América-RN



Local: Estádio do Lacerdão (Caruaru/PE)

Horário: 15h15

Árbitro: Jonata de Souza Gouveia (AL)

Assistentes: Victor Matheus de Lavor e José Daniel Torres (ambos PE)

Transmissão: Metrópoles Esportes (Youtube)

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