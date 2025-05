A- A+

Santa Cruz Diante do Central, Santa Cruz defende invencibilidade de 15 anos sem perder em Caruaru Tricolor visita o Central neste domingo (16), às 16h, no Lacerdão, em Caruaru, pela 5ª rodada do grupo A3 da Série D

O Santa Cruz visita o Central neste domingo (16), às 16h, no Lacerdão, em Caruaru, pela 5ª rodada do grupo A3 da Série D do Campeonato brasileiro.

Para o duelo, o Tricolor chega confiante no retrospecto recente diante da Patativa fora de casa. Isso porque a Cobra Coral não perde na capital do Agreste pernambucano há 15 anos.

Foi em 3 de março de 2010, pela primeira fase do Campeonato Pernambucano, que o Santa Cruz conheceu seu último revés contra o Central. Na ocasião, a Patativa venceu o Tricolor por 1 a 0, com gol de pênalti de Ricardo Mucarbel.

De lá para cá, as equipes se enfrentaram nove vezes em Caruaru. No saldo do retrospecto recente, o Santa Cruz soma seis vitórias e três empates jogando no Lacerdão.

O último encontro entre Santa Cruz e Central em Caruaru aconteceu em fevereiro do ano passado. Na ocasião, Gilvan marcou o gol que deu a vitória por 1 a 0 para a Cobra Coral.

Confira os últimos jogos entre Central x Santa Cruz em Caruaru

2024 - Central 0x1 Santa Cruz

2021 - Central 1x1 Santa Cruz

2020 - Central 0x0 Santa Cruz

2016 - Central 0x1 Santa Cruz

2015 - Central 0x2 Santa Cruz

2015 - Central 1x2 Santa Cruz

2014 - Central 1x1 Santa Cruz

2012 - Central 1x2 Santa Cruz

2011 - Central 0x1 Santa Cruz

2010 - Central 1x0 Santa Cruz (Última derrota do Santa Cruz em Caruaru)

Em 2017, o Santa Cruz também enfrentou o Central fora de casa e venceu por 4 a 2. No entanto, a partida não entrou no recorte do retrospecto por ter sido realizada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (RMR).



