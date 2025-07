A- A+

Série D Central vence com gol no finalzinho e assegura vaga na segunda fase da Série D; veja o gol Neste domingo (06), no Lacerdão, Augusto Potiguar fez o gol da vitória centralina

O Central sofreu, mas conquistou mais uma vitória e seu lugar no mata-mata da atual Série D. Neste domingo (06), no Lacerdão, em Caruaru, a Patativa bateu o Santa Cruz de Natal por 1x0, resultado que bota o time centralino de vez na briga pela liderança do Grupo A3.

O triunfo alvinegro veio graças ao gol de falta do lateral-direito Augusto Potiguar, aos 44 minutos do segundo tempo. O tiro da intermediária passou por cima da barreira e não deu chance alguma ao goleiro Fábio, da equipe visitante.

Com mais três pontos para conta, a equipe do técnico Leandro Sena reafirma a boa fase. O Central não perde há seis jogos e vem com a maior sequência positiva na sua chave.

No próximo domingo (13), o Alvinegro viaja até Natal, onde enfrentará o América/RN, na Arena das Dunas, jogo marcado para começar às 16h30. Agora, a briga da Patativa é por garantir a melhor posição possível, a fim de garantir o mando de campo no jogo de volta do mata-mata.

