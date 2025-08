Central x Lagarto: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

O Central inicia um dos momentos mais importantes da sua existência, podendo até corrigir uma rota que vinha levando para caminhos obscuros. Neste domingo (03), às 16h, no Lacerdão, a Patativa recebe o Lagarto-SE pelo jogo de ida da 2ª fase da Série D.

O Alvinegro de Caruaru não teve um início de ano dos melhores. No primeiro trimestre, amargou um rebaixamento à Série A2 do Pernambuco.

Contudo, o Central ainda não tinha o ano totalmente perdido. Com uma reformulação de elenco, mantendo poucos jogadores, o time da Capital do Agreste conseguiu retomar o Norte. A atual série da equipe é nove jogos sem derrota.

Campanha

Na classificação geral da primeira fase, a Patativa teve a 14ª melhor campanha, com apenas duas derrotas - ambas em casa -, sete vitórias e cinco empates. O mais surpreendente desses números é o retrospecto invicto como visitante e a defesa que menos sofreu gols: apenas sete.

Central fez forte campanha durante a fase de grupos da Série D - Foto: Rafael Vieira/FPF

Já com um título de Campeão da Série D no currículo, o técnico Leandro Sena é o grande arquiteto dessa equipe. Dentro de campo, o time alvinegro conta com grande experiência em todos os setores, seja com o volante Moacir, o goleiro Milton Raphael ou o atacante Jô Santos.

Torcida

Apesar da polêmica da semana, a punição de três jogos de portões fechados no Lacerdão mais multa de R$ 50 mil pelo STJD - clube já entrou com recurso -, o Central ainda contará com o apoio do seu torcedor nesta partida.

A notificação necessária para determinar o jogo sem torcida não chegou em tempo suficiente e os ingressos já foram vendidos. Expectativa é do Lacerdão com mais de cinco mil torcedores e festa nas arquibancadas.



Ficha Técnica - Central x Lagarto

Central: Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Hitalo e Eduardo; Diego Aragão, Moacir e Kauê; Leozynho (Jeffinho), Ruan e Jô Santos. Técnico: Leandro Sena.

Lagarto: Bruno Neri; Junior, Geovani, Felipe e Guilherme (Igor); Theo Maia, Willian Kaefer, Nicolas e Davi Ceará; David e Ueslei. Técnico: Agnaldo Liz.

Data: 03/08

Horário: 16h

Local: Estádio do Lacerdão (Caruaru-PE)

Árbitro: Paulo José Souza (MA)

Assistentes: Elson Araujo e Edna Cristina Santos (ambos MA)

Transmissão: TV Metrópoles



