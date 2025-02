A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Central x Retrô e Jaguar x Afogados: veja onde assistir ao vivo aos duelos no Pernambucano Equipes entram em campo às 16h30, pela última rodada da primeira fase do Estadual

Além dos confrontos que envolvem o Trio de Ferro, outros dois jogos movimentam a última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano neste sábado (22), às 16h30.

Central e Retrô se enfrentam no Lacerdão, em Caruaru, em situações opostas. A Fênix de Camaragibe já está matematicamente classificada para a segunda fase do Estadual, mas sua posição ainda é indefinida.

Caso vença, a equipe terá a chance de terminar a fase inicial em 4º lugar, garantindo o mando de campo no mata-mata. Para isso, precisará torcer por um empate ou derrota do Sport, que joga fora de casa contra o Petrolina.

Já o Central entra em campo para uma prova de fogo. Com um pé no rebaixamento, ocupando a oitava colocação com seis pontos, a Patativa precisa vencer para seguir lutando pela permanência na elite do futebol estadual. No entanto, a vitória não garante sua permanência na Série A1, pois o Jaguar, com oito pontos, pode garantir a sétima posição se vencer ou empatar com o Afogados.

Jaguar x Afogados

No estádio do Arruda, Jaguar e Afogados se enfrentam também às 16h30, em outro duelo de opostos. A equipe de Jaboatão dos Guararapes pode vivenciar o céu e o inferno em 90 minutos. Atualmente na sétima colocação, com oito pontos, o Jaguar tem três possibilidades para este sábado. Entenda:

1. Se vencer e o Decisão for derrotado pelo Náutico, o Jaguar subirá para a sexta colocação, garantindo vaga nas quartas de final;



2. Caso vença e o Afogados também vença, o Jaguar não avançará para o mata-mata, mas assegurará a permanência na elite do Estadual;

3. Se for derrotado pelo Afogados, precisará torcer por um tropeço do Central para evitar o rebaixamento.



Já o Afogados, com cinco pontos, está matematicamente rebaixado desde a rodada anterior e entrará em campo apenas para cumprir tabela.

Onde assistir ao vivo aos duelos no Pernambucano?

Os duelos entre Central x Retrô e Jaguar x Afogados terão transmissão ao vivo no canal do YouTube da TV FPF.



Veja também