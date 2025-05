A- A+

Central x Santa Cruz terá duas torcidas no Lacerdão; ingressos começam a ser vendidos ainda hoje

Após dias de incertezas sobre a presença das duas torcidas no jogo entre Central x Santa Cruz, no próximo domingo (18), no Lacerdão, em Caruaru, foi confirmado, na manhã desta quinta-feira (15), que a partida contará com torcedores dos dois times.

A informação foi divulgada nas redes sociais do Central. Na publicação, a Patativa comunicou que representantes do clube se reuniram com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e chegaram a um acordo.





Na ocasião, ambas as equipes também assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), onde ficou definida a proibição de entrada das torcidas organizadas dos dois clubes.

Ingressos

Com a liberação da justiça, o Central informou que os ingressos começam a ser vendidos pelo clube ainda nesta quinta.



Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o assessor de comunicação da Patativa informou que os valores dos ingressos para a torcida do Santa Cruz serão de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada). O setor disponível para os torcedores tricolores será o do "Tobogã".

Uma carta de ingressos será enviada para o Recife e o Santa Cruz definirá o local em que os ingressos serão comercializados. Será necessária a apresentação do documento de meia-entrada tanto na realização da compra quanto na entrada do estádio.

Já para os torcedores da Patativa, o valor do ingresso será R$ 30. Os preços das cadeiras ainda não foram definidos.

