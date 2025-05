A- A+

Futebol Justiça recomenda que Central x Santa Cruz seja com torcida única Partida está agendada para acontecer no próximo dia 18, no Lacerdão

A 4ª Promotoria de Justiça de Cidadania de Caruaru recomendou ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) que a partida entre Central e Santa Cruz, agendada para o próximo dia 18, seja realizada com torcida única, no Lacerdão.

De acordo com o órgão, o pedido foi feito "considerando o histórico de episódios de violência registrados" entre jogos envolvendo as duas equipes, no estádio do Central.

Na recomendação, a promotoria pede que a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), o Central e a administração do Lacerdão adotem com antecedência todas as providências administrativas e operacionais para que apenas torcedores do clube de Caruaru possam comparecer ao estádio.

No documento com destino também à Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), é recomendado ainda que seja proibida a entrada de torcedores trajando vestimentas, acessórios, faixas, bandeiras ou quaisquer itens que façam alusão à organizadas do Central.

A partida entre Central e Santa Cruz, no Lacerdão, às 16h do próximo domingo (18), será válida pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Confira o ofício:

Recomendação da 4ª Promotoria de Justiça de Cidadania de Caruaru.

Recomendação da 4ª Promotoria de Justiça de Cidadania de Caruaru

Veja também