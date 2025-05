Central e Santa Cruz duelam pela quinta rodada da Série D; veja prováveis escalações

A- A+

Central e Santa Cruz se enfrentam neste domingo (18), às 16h, no estádio Lacerdão, em Caruaru, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Este será o primeiro duelo entre equipes pernambucanas no Grupo A3 da competição.

O Santa Cruz lidera a chave com 10 pontos e ainda não perdeu na Série D. Já o Central soma sete pontos e ocupa a terceira colocação, atrás do América-RN apenas pelo saldo de gols. A diferença entre os times é de três pontos. Mesmo em caso de derrota, o Tricolor só perde a liderança se for superado por pelo menos cinco gols de diferença.

O técnico Marcelo Cabo afirmou que o elenco está preparado para um jogo bastante competitivo e destacou a evolução do adversário no Campeonato Brasileiro.

"A equipe, como um todo, teve uma evolução e a gente tem feito uma semana boa de trabalho. Com certeza vamos ter uma equipe muito forte e muito competitiva para buscar os três pontos e manter o Santa Cruz na liderança, que é o nosso objetivo", pontuou.

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz, afirma que elenco está preparado para duelo

Apesar da campanha pífia no Campeonato Pernambucano, o Central tem conseguido bons resultados na Série D e se mantém na briga pelas primeiras posições do grupo.

"Observamos bem o Central, é uma equipe bem diferente da equipe do Estadual, que começou muito bem a competição, e sabemos que vamos pegar um adversário muito difícil", ressaltou Cabo.

Condições do gramado



O estado dos gramados tem sido tema recorrente na Série D. O Santa Cruz enfrentou dificuldades no jogo contra o Santa Cruz-RN, em Goianinha, devido às condições do campo.

Para esta rodada, o técnico Marcelo Cabo avaliou o gramado do Lacerdão e afirmou que não encontrou problemas relevantes que pudessem interferir no desempenho da equipe coral.

"Apesar de não ser um gramado das melhores condições, o do Central ainda é um gramado melhor do que o do Santa Cruz-RN. Analisamos todas essas circunstâncias para que a gente possa fazer as melhores escolhas, os melhores 11, as melhores opções", frisou.

Estádio Lacerdão, em Caruaru. Foto: Samy Oliveira/Central

Reforço



O Santa Cruz ganhou um reforço para o duelo contra a Patativa. O lateral-direito Toty está novamente à disposição após se recuperar de lesão e concluir o processo de transição física. Ele pode ser opção no decorrer da partida. Israel, titular da posição, tem sido utilizado também como ponta em alguns momentos.

"O Toty já treinou a semana toda e tem condição de ser relacionado. Isso é muito bom, porque a gente tem as opções necessárias, tanto para iniciar o jogo quanto as opções durante o jogo", afirmou o treinador coral.

Toty se recupera de lesão e pode ser relacionado neste domingo (18). Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O meia Matheus Melo segue fora. O jogador já deixou o Departamento Médico e iniciou a transição, mas ainda não reúne condições para ser relacionado.

Ficha técnica

Central: Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Hítalo e Eduardo; Diego Aragão, Flávio (Yago Henrique), Kauê e Ruan; Thoni e Jô Santos. Técnico: Leandro Sena

Santa Cruz: Felipe Alves; Israel, Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e Willian Jr (Pedro Favela); Geovany, Thiaguinho (William Alves) e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo

Local: Estádio Lacerdão (Caruaru/PE)

Horário: 16h

Árbitro: José Woshington da Silva (PE)

Assistentes: José Romão e Manoel Barbosa (ambos de PE)

Veja também