Futebol Santa Cruz vence Central no Lacerdão e segue na liderança do Grupo A3 da Série D Tricolor garantiu a vitória com gols de Geovany e Thiaguinho e permanece invicto na competição

Ninguém tira o Santa Cruz do topo do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (18), diante do Central, no Lacerdão, pela quinta rodada, o Tricolor venceu por 2x1, chegando aos 13 pontos. A Patativa está em quarto lugar, com sete.





O jogo

A preocupação dos tricolores com o campo do Lacerdão se provou justa. Não foram poucos os lances em que a bola tinha dificuldade de rolar no gramado irregular. Talvez por isso o Central começou o jogo insistindo em jogar pelo alto, mas com cruzamentos sem perigo.

O Santa também usou do mesmo artifício, mas com capricho maior. Aos 13, Israel desceu bem pela direita e cruzou na medida para Thiaguinho. O atacante cabeceou forte, mas Milton espalmou no reflexo e a bola ainda tocou no travessão.

Mesmo com o susto, o Santa ainda sofria para passar do meio-campo. O Central tinha mais posse de bola, ainda que sem muita criatividade para tentar algo diferente do que os lançamentos para a área. A melhor oportunidade só veio aos 29, em chute de fora da área de Flávio, obrigando Felipe Alves a se esticar para evitar o gol.

Alívio

Aos 38, Gabriel Galhardo deu lançamento perfeito para Geovany. O atacante deixou a bola quicar no gramado e pegou de primeira para marcar um golaço no Lacerdão, fazendo 1x0 para o Santa Cruz.

Antes do intervalo, Thiaguinho chegou a balançar as redes, após desvio de cabeça de Thiago Galhardo, mas o bandeira assinalou impedimento. O Tricolor foi aos vestiários com a vantagem mínima, mas importante para manter o clube no topo do Grupo A3.

Na primeira chance, ele estava impedido. Na segunda, contudo, o atacante não teve a comemoração frustrada. Willian Júnior cruzou na cabeça de Thiaguinho, que testou no fundo das redes para ampliar o placar para o Santa Cruz em Caruaru.

Para provar que o jogo ainda não estava decidido, o Central tratou de diminuir o prejuízo. Aos oito do segundo tempo, Felipe Alves afastou mal a bola e ela sobrou para Kauê bater rasteiro, no canto, para anotar o dele no confronto e incendiar os alvinegros.

Pressão

O gol animou o Central. Minutos depois, Israel precisou matar um contra-ataque quase dentro da área para evitar uma chance perigosa dos mandantes. Na cobrança da falta, Augusto Potiguar acertou a trave. No rebote, Ruan cabeceou e Felipe Alves defendeu.

Pouco tempo depois, o mesmo Ruan teve outra chance de marcar, mas a finalização parou novamente no goleiro do Santa. A torcida do Central sentiu o bom momento e passou a empurrar o time em busca do empate.

A pressão foi até os 52 minutos, mas o Central não conseguiu evitar a derrota. Melhor para o Santa Cruz, que segue no topo da chave.

Ficha técnica

Central 1

Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Hítalo e Eduardo; Diego Aragão, Flávio (Yago) Kauê (Leozynho) e Ruan (Frank); Thoni (Natan) e Jô Santos (Erivelton). Técnico: Leandro Sena

Santa Cruz 2

Felipe Alves; Israel, Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues (Vinícius Silva); Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo (Pedro Favela) e Willian Júnior (Jonatas Paulista); Geovany, Thiaguinho (Toty) e Thiago Galhardo (Pedro Henrique). Técnico: Marcelo Cabo

Local: Estádio Lacerdão (Caruaru/PE)

Árbitro: José Woshington da Silva (PE)

Assistentes: José Romão e Manoel Barbosa (ambos de PE)

Gols: Geovany (aos 38 do 1ºT), Thiaguinho (aos 4 do 2ºT), Kauê (aos 8 do 2ºT)

Cartões amarelos: Lazarini, Flávio, Kauê (C) ; Gabriel Galhardo, Israel, Matheus Vinícius, Pedro Favela (S)

Público: 9.118 torcedores

Renda: R$ 483.860,00

