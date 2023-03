A- A+

Futebol Central x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações; Leão deve ter estreia no gol Partida válida pela última rodada da primeira fase do Pernambucano, ocorre às 16h30, em Caruaru

Com o Sport já classificado para a semifinal do Campeonato Pernambucano, o Leão vai ao Lacerdão, em Caruaru, às 16h30 deste sábado (1), para visitar o Central, pela última rodada da primeira fase do Estadual. Se para o Rubro-negro o jogo não vale muita coisa, para a Patativa vale a ida às quartas do certame. Enquanto o time da Praça da Bandeira é o líder com 27 pontos, o Alvinegro está na 6ª colocação, com 14.

Para a partida, o técnico Enderson Moreira já deixou claro que vai poupar os jogadores que encararam o ABC, após o confronto ser suspenso na quarta-feira (29) e ter terminado na quinta (30). Com isso, é grande a possibilidade do goleiro Jordan fazer sua estreia com o manto leonino, além do prata da casa Renzo fazer seu primeiro jogo como titular no ano.

“Não vai dar nem 48 horas de uma partida para a outra. Em qualquer outra situação, a gente não jogaria. Mas para manter a organização do Estadual e ser corretos com as equipes, vamos montar um time para fazer o que temos que fazer, mesmo com esse período curto. Agora é ir preparando jogo a jogo, trocando o chip, mudando para que possamos dar sequência à temporada”, salientou o técnico.

Onde assistir?

O Nosso Futebol transmitirá o confronto entre Central e Sport ao vivo.

Prováveis escalações

Central

Alex; Edy, Aquila, Jackson e Adson; Douglas Bomba, Douglas Carioca, Fernando Pires e Dhonata; Roninho e Leandro Costa. Técnico: Márcio Goiano.

Sport

Jordan; Ewerthon, Chico, Renzo e Felipinho; Fábio Matheus, Pedro Martins e Matheus Vargas; Edinho (Paulinho), Wanderson e Gabriel Santos. Técnico: Enderson Moreira.

Arbitragem

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Júnior

Assistentes: Ricardo Chianca e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior

