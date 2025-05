A- A+

Futebol Fora de casa, Central vence Santa Cruz-RN e se mantém no G-4 da Série D Com gols de Hitalo e Nathanael, a Patativa conquista vitória importante e se consolida na zona de classificação

Vitória da Patativa. Fora de casa, o Central bateu o Santa Cruz-RN por 2x0, no estádio Nazarenão, em Goianinha, pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, a equipe pernambucana chegou aos sete pontos e segue na zona de classificação do Grupo A3, na terceira colocação.

O primeiro gol saiu aos 26 minutos do primeiro tempo, com um chute no ângulo direito do atacante Hitalo Rogério. Na segunda etapa, foi a vez do atacante Nathanael empurrar para o fundo das redes e ampliar o placar para a Patativa.

Próximo jogo



O Central volta a campo no próximo domingo (18), às 16h, quando recebe o Santa Cruz no estádio Lacerdão, em Caruaru. Este será o primeiro confronto entre equipes pernambucanas na Série D.

