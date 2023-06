Centro de Formação Esportiva (CFE) da Arena de Pernambuco tem início das atividades

A- A+

As atividades do Centro de Formação Esportiva (CFE) da Arena de Pernambuco, localizada no município de São Lourenço da Mata, Região Metropolitana de Recife, foram iniciadas na última quarta-feira (28). O objetivo do primeiro dia foi expor as propostas do projeto aos pais, responsáveis e participantes; apresentar a equipe técnica e os professores e fazer com com que as crianças e adolescentes experimentassem as atividades que vão ser realizadas regularmente.

“É com grande satisfação que começamos as atividades aqui, no núcleo do CFE da Arena de Pernambuco, primeiro de vários outros que teremos por todo o Estado, com atividades para crianças e jovens dos sete aos 17 anos. A execução desse projeto é muito satisfatória. Que tenhamos cada vez mais atividades esportivas acontecendo por todo o território pernambucano”, disse o secretário executivo de Esportes, Luciano Leonidio.

Após o momento de apresentações, os alunos foram divididos em grupos e participaram de oficinas de esportes coletivos, combate e ginástica. A partir de 11 de julho, as atividades serão realizadas de forma regular, de acordo com a faixa etária e a modalidade que o estudante se inscreveu, no formato apropriado para cada turma (7 a 12 anos e 10 a 17 anos, respectivamente). É importante se atentar ao calendário que será divulgado na rede social da Secretaria Executiva de Esportes, @esportepe no Instagram.

Josineide Maestrini, mãe de dois dos alunos do equipamento, elogiou o CFE. “Essa iniciativa do Centro de Formação é muito importante porque as modalidades são oferecidas gratuitamente, permitindo que as crianças e jovens dos arredores tenham acesso ao esporte numa estrutura de alto nível. Ficamos muito agradecidos”, disse.

Ainda há vagas disponíveis para o CFE da Arena de Pernambuco e os interessados podem se inscrever através deste link. Estão aptos a participar estudantes matriculados em escolas públicas das redes estadual e municipal.

O Centro de Formação Esportiva é realizado através de uma parceria entre as Secretarias Estaduais de Educação e Esportes e Turismo e Lazer e faz parte do programa Juntos Pela Educação, lançado recentemente pelo Governo de Pernambuco, e que consiste em ações que vão garantir o desenvolvimento da educação, com foco em políticas educacionais, esportes, segurança alimentar e escolar, saúde e inclusão.

