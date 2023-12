Centroavante Matheus Matias terá contrato desfeito com Santa Cruz antes mesmo de estreia

A- A+

O centroavante Matheus Matias, de 25 anos, terá seu contrato desfeito em breve junto ao Santa Cruz, clube que o anunciou há menos de um mês, de olho na temporada de 2024.

O jogador já não mais participa dos treinamentos com o elenco e sequer chegou a estrear pelo time, sendo a sua única atuação com a camisa do Santa Cruz um jogo-treino contra a equipe do Serra Branca, que aconteceu no último dia 16.

O motivo, apurado pela reportagem da Folha de Pernambuco na noite desta quarta-feira (27), só deverá ser exposto pelo clube pernambucano em nota oficial nesta quinta-feira (28), e não está relacionado a motivos de indisciplina ou parte técnica, conforme foi levantado por suposições em redes sociais.

O jogador, que já trabalhou com o atual técnico do Tricolor, Itamar Schülle, acumula passagens por clubes como ABC, Avaí, Ceará, São Bernardo, Paraná, Ponte Preta, Gimhae City (Coreia do Sul) e Corinthians.



Redes sociais

O jogador utilizou as suas redes sociais para "desabafar" sobre o ocorrido.

No seu perfil no aplicativado Intagram, compartilhou a frase: "Quem tá de fora sempre vai falar o que não sabe!".

Em um outro momento, ele exibe um trecho de música religiosa, com a imagem de uma ave nas cores preta e branca.





Veja também

Sport Levantar ao menos duas taças e chegar longe na Copa do Brasil: veja metas do Sport para 2024