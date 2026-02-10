A- A+

Santa Cruz CEO do Santa Cruz pede desculpas ao torcedor e revela intervenção no Arruda após Carnaval Presidente Bruno Rodrigues está em contato direto com a SAF para viabilizar as reformas

O CEO de transição para SAF do Santa Cruz, Pedro Henriques, esteve em coletiva de imprensa nesta terça-feira (10), no Arruda. Antes de tratar de diversos assuntos, entre futebol e questões mais técnicas de gestão esportiva, o profissional iniciou pedindo desculpas pelos últimos capítulos e a quase semifinal sem a presença do torcedor coral.

"O presidente Bruno estaria aqui, mas ele está em viagem para se encontrar com os investidores da SAF. Venho pedir, humilde e constrangidamente, desculpas ao torcedor do Santa Cruz porque por mais que a gente possa explicar o que aconteceu, para que a gente jogasse de portões fechados, não teria justificativa para que um clube do tamanho do Santa Cruz tenha passado por isso", começou.

Reiterando que a solução para os problemas do clube passa por ordens financeiras e investimento, ainda assim, o diretor trouxe a responsabilidade para a cúpula coral e afirmou que entende a insatisfação e a angústia do torcedor.

"Há diversos fatos e circunstâncias, mas não estou aqui para imputar responsáveis; a responsabilidade é do Santa Cruz, a gente tem que assumir isso e pedir desculpas, deixando claro que estamos trabalhando para que essa situação se reverta na maior velocidade possível", disse.

Arruda

Relembrando as justificativas que levou o clube a optar pela mudança de mando de campo do Arruda para a Arena de Pernambuco, Pedro Henriques afirmou que muitos dos problemas da casa coral já estavam presentes e que era de conhecimento público.

Apesar da condição financeira que a ainda não é favorável, com o clube ainda funcionando como associação e ainda aguardando a mudança para SAF, o CEO relatou que intervenções devem ser realizadas logo após o período de Carnaval.

Estádio do Arruda, se liberado com capacidade máxima, passa dos 60 mil torcedores - Foto: Divulgação/Santa Cruz

“Claro que ocorreram algumas situações que nos fizeram revisitar essa decisão, a situação financeira é delicada, mas vamos iniciar uma intervenção no Arruda para que a gente possa voltar na maior brevidade possível, ainda que com público restrito", iniciou.

"Esses trabalhos devem começar logo após o Carnaval, é algo que a gente quer fazer imediatamente porque o Santa não pode depender de terceiros, essa deve ser uma das pautas da reunião que o presidente Bruno está tendo com os investidores e o nosso objetivo é na maior brevidade possível, dentro das nossas capacidades de investimento, viabilizar o retorno do Santa Cruz ao Arruda", revelou Pedro Henriques.









