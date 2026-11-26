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Futebol CEO do Sport lança livro no Recife sobre influência das redes sociais na gestão do futebol "O Futebol na Superfície" será lançado na próxima terça-feira (1º), às 18h, na loja Cazá do Sport, na Ilha do Retiro

CEO do Sport, Felipe Ximenes lança no Recife, na próxima terça-feira (1º), o livro "O Futebol na Superfície", que aborda os impactos das redes sociais nas decisões e na administração dos clubes. O evento acontece às 18h, na loja Cazá do Sport, localizada na Ilha do Retiro.

Na obra, o dirigente apresenta o conceito de “gestão por repercussão”, que trata da influência das reações nas redes sociais sobre as decisões dos gestores.

Com mais de 30 anos de experiência no futebol brasileiro e passagens por clubes como Flamengo, Vasco, Cruzeiro, Atlético-MG, Fluminense, Santos e Coritiba, Ximenes utiliza episódios de sua trajetória para discutir as mudanças provocadas pelas plataformas digitais nos bastidores do esporte.

O livro também aborda temas como liderança, governança, reputação institucional e os desafios de manter critérios de gestão diante da pressão da opinião pública. A proposta, segundo o autor, não é criticar as redes sociais, mas discutir os riscos de decisões pautadas pela repercussão imediata.

"Não é um livro contra as redes sociais, mas uma defesa da profundidade das decisões. A proposta não é negar a importância das novas plataformas, e sim questionar o risco de transformar a reação imediata do público em principal referência para a gestão", explica Felipe.

A publicação teve seu primeiro lançamento no último dia 25, durante o Summit CBF, e também será apresentada na CONFUT Nordeste, entre os dias 8 e 10 de dezembro, no Recife. A obra conta com prefácio do jornalista Thales Machado, editor-chefe de Esportes do jornal O Globo.

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