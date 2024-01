A- A+

World Wrestling Entertainment CEO do WWE, Vince McMahon renuncia após ser processado por agressão sexual Empresário é acusado de coagir funcionária a ter relações sexuais, compartilhando conteúdo sexualmente explícito dela com outros colegas e submetendo-a a 'exigências sexuais depravadas'

Vince McMahon, cofundador da popular organização de eventos de luta World Wrestling Entertainment (WWE), renunciou nesta sexta-feira ao cargo de CEO da TKO, grupo controlador da liga de luta livre, depois que uma ex-funcionária o processou por agressão sexual. Janel Grant, ex-funcionária da WWE, apresentou a queixa em um tribunal estadual de Connecticut na quinta-feira.

Grant acusou McMahon de coagi-la a ter relações sexuais, compartilhando fotos e vídeos sexualmente explícitos dela com outros colegas e submetendo-a a "exigências sexuais cada vez mais depravadas" como exigências para mantê-la em seu trabalho.

McMahon, de 78 anos, negou as acusações em comunicado anunciando sua renúncia ao conselho de administração do grupo TKO, que também controla a conhecida empresa de artes marciais mistas Ultimate Fighting Championship (UFC).

"O processo da Sra. Grant está cheio de mentiras, casos obscenos, fabricados que nunca ocorreram e é uma distorção vingativa da verdade. Pretendo me defender vigorosamente contra essas alegações infundadas e estou ansioso para limpar meu nome", disse McMahon no texto.



MacMahon já havia renunciado em 2022 ao cargo de diretor-executivo da WWE em meio a uma investigação interna pelo suposto pagamento de três milhões de dólares a um ex-funcionário para manter em segredo uma infidelidade.

Depois de comprar a empresa, então conhecida como World Wrestling Federation (WWF), de seu pai em 1982, McMahon transformou a modesta WWE em uma gigante global do entretenimento que ultrapassou US$ 1 bilhão em faturamento anual. Na última terça-feira, a Netflix anunciou um acordo de US$ 5 bilhões para transmitir a WWE por 10 anos.

Veja também

FUTEBOL Botafogo x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo ao jogo do Carioca