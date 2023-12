Cercado de expectativas, Vitor Roque chega ao Barcelona

A- A+

Vitor Roque chegou ao Barcelona na manhã desta quarta-feira (27). O jogador, que tinha embarcado rumo à cidade espanhola nesta terça (26), conheceu as instalações do clube, fez exames médicos e falou sobre sua chegada.

Vitor Roque assinou um contrato com o Barcelona até junho de 2031 e tem uma multa rescisória de 500 milhões de euros (R$ 2,7 bilhões). No acordo com o Athletico, a ideia era que o brasileiro ficasse no Furacão até a metade de 2024, mas o clube aceitou liberar o atacante para chegar aos Culés em janeiro.

Em sua chegada ao clube, Vitor Roque demonstrou estar bastante entusiasmado com os primeiros passos na Europa. "Desde pequeno, sempre foi o meu sonho e o da minha família...Sempre com vontade de ganhar tudo o que é possível e procurar ajudar o máximo o clube", disse.

Vitor Roque chega ao Barcelona depois de se destacar pelo Athletico em 2022 e em 2023. Ao todo, o atacante acumulou 28 gols em 81 partidas pelo clube paranaense, sendo 21 tentos marcados este ano.

O jogador, marcado por ser a maior negociação do futebol brasileiro, deve ser apresentado oficialmente no dia 3 de janeiro.



Es un sueño que he hecho realidad



Las primeras palabras de como azulgrana pic.twitter.com/1xOwHpSCpg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 27, 2023

