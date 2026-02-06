Sex, 06 de Fevereiro

Olimpíada de Inverno

Cerimônia abre Olimpíada de Inverno Milão-Cortina 2026 nesta sexta (6)

Rebeca Andrade é uma das convidadas a conduzir a bandeira olímpica

Cerimônia abre Olimpíada de Inverno Milão-Cortina 2026 nesta sexta (6) - Foto: Pietro Cruciatti / AFP

Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina começam oficialmente nesta sexta-feira (6) na Itália, com a realização da cerimônia de abertura, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio San Siro, em Milão. Maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade conduzirá a bandeira olímpica ao lado de outras sete personalidades também convidadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e a organização dos Jogos. Os porta-bandeiras da delegação brasileira serão os atletas Nicole Silveira (skeleton) e Lucas Pinheiro Braathen (esqui alpino).

A festa de abertura ocorrerá simultaneamente nas cidades de Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo. Ao longo da cerimônia, estão programadas apresentações de grandes nomes da música internacional, como os cantores Andrea Bocelli e Laura Pausini -ambos italianos –, Mariah Carey (Estados Unidos) e o pianista chinês Lang Lang, integrante da Orquestra Filarmônica de Viena.

A Olimpíada de inverno reúne mais 3 mil atletas de 90 países, nos próximos 15 dias. Entre eles, estarão 14 brasileiros que representarão o país em cinco das 16 modalidades do evento: bobsled, esqui alpino, esqui cross-country, skeleton e snowboard. Algumas modalidades – curling, hóquei no gelo e snowboard -  iniciaram as disputas antes mesmo da abertura dos Jogos, na última quarta (4).

O Brasil tem chances de levar uma medalha inédita nos Jogos de Inverno, após Lucas Pinheiro Braathen, Nicole Silveira e Pat Burgener (snowboard) subirem ao pódio em etapas da Copa do Mundo, na atual temporada, iniciada em novembro. Até hoje, o melhor resultado da história foi obtido há uma década pela carioca Isabel Clark, que ficou na nona colocação no snowboard cross, durante os Jogos de Turim (Itália).  

Os primeiros brasileiros a estrear em Milão-Cortina Jogos serão Bruna Moura, Eduarda Ribera e Manex Silva, que disputarão as provas classificatórias de esqui cross-country (corrida de velocidade), a partir das 5h15 (horário de Brasília), na cidade de Tesero. Já as últimas competições serão com os atletas do bobsled 4-man (Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira),  na cidde de Cortina d’Ampezzo, a partir das 6h de 22 de fevereiro, dia do encerramento dos Jogos.

Agenda do Brasil em Milão-Cortina
TERÇA-FEIRA (10)

QUARTA (11)

QUINTA (12)

SEXTA (13)

SÁBADO (14)

SEGUNDA (16)

TERÇA (17)

QUARTA (18)

SÁBADO (21)

DOMINGO (22)

* duplas e quartetos ainda serão definidos

Veja também

