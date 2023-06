A- A+

bola de Ouro Cerimônia de entrega da Bola de Ouro será no dia 30 de outubro Os indicados ao prêmio serão conhecidos no dia 6 de setembro

A cerimônia de entrega da Bola de Ouro vai acontecer no dia 30 de outubro, no Théâtre du Châtelet de Paris, anunciou nesta sexta-feira (9) a organizadora da premiação, a revista France Football.

No evento serão conhecidos os sucessores do francês Karim Benzema no masculino e da espanhola Alexia Putellas no feminino, assim como os vencedores de outras categorias (troféu Kopa para o melhor jogador jovem da temporada, troféu Yashin para o melhor goleiro e o Prêmio Sócrates para projetos sociais).

Os nomes dos 30 candidatos à Bola de Ouro masculina e as 20 concorrentes do feminino serão divulgados no dia 6 de setembro.

Criada em 1956, a Bola de Ouro da France Football foi reformulada a partir do ano passado. Depois de premiar os jogadores por suas atuações durante o ano, o troféu agora leva em conta o calendário da temporada europeia, que termina em junho.

Os critérios de escolha também mudaram. As "atuações individuais" e o "perfil decisivo e impressionante dos candidatos" serão o quesito número um, à frente do "aspecto coletivo e os títulos conquistados" e da “classe do jogador e seu senso de fair-play".

O júri também foi reduzido para 100 votantes, que são jornalistas dos 100 primeiros países do ranking da Fifa, ao invés dos 170 anteriormente, e na categoria feminina serão 50 votantes.

Veja também

Tênis Djokovic bate Alcaraz e vai à final em Roland Garros