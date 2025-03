Cerro muda o tom, envia carta ao Palmeiras e promete punir torcedor por racismo contra Luighi

A- A+

O Palmeiras recebeu uma carta do Cerro Porteño neste sábado em que o clube paraguaio se desculpa pelo caso de racismo contra o atacante Luighi, ocorrido na quinta-feira, pela Libertadores Sub-20.

O Cerro diz que vai identificar os torcedores para proibi-los de frequentar os jogos do time e mudou o tom em relação ao que fez inicialmente, apenas lamentando o episódio.

Na carta, o Cerro Porteño afirma que não concorda com a conduta dos torcedores que atacaram de forma racista os atletas do Palmeiras e garantiram que providências estão sendo tomadas.

O discurso é bem diferente do primeiro, quando o clube escreveu, em nota, que “quaisquer provocações não devem ter respostas preconceituosas”.

"Expressamos nossas mais sinceras desculpas pelo lamentável, repudiável e triste comportamento de certas pessoas que se encontravam nas arquibancadas. [...] Em especial, queremos expressar e estender nossas desculpas aos jogadores Luighi e Figueiredo. [...] Sinceramente acreditamos que nada que possamos escrever pode apagar os vergonhosos atos de racismo perpetrados por estes desajustados sociais", diz a carta, enviada à presidente Leila Pereira.

"Tomaremos todas as ações pertinentes para identificar os responsáveis e, em alguns casos, uma medida administrativa se for descoberto quem são os membros. Para isso, solicitamos a cooperação da Polícia Nacional, do Ministério do Interior e do Ministério Público para descobrir imediatamente sua identidade", completou o clube.

