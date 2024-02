A- A+

FUTEBOL AMERICANO Cervejaria divulga comercial de R$ 68 milhões de Messi para o Super Bowl; assista Craque aparece driblando torcedores em praia após pedir um copo do produto. Peça será exibida no intervalo de Kansas City Chiefs x San Francisco 49ers, no próximo dia 11

A cervejaria Michelob divulgou nesta quinta-feira o comercial com Lionel Messi que vai ao ar no intervalo do Super Bowl, a grande final da NFL nos Estados Unidos. No vídeo, de dois minutos, o craque do Inter Miami aparece driblando torcedores ao ser reconhecido numa praia enquanto espera um copo de cerveja da marca. Assista:

Segundo o jornal The New York Times, Messi receberá US$ 14 milhões (R$ 68,7 milhões) para estrelar a peça, inicialmente noticiada como de um minuto — é provável que ela seja encurtada na exibição na TV.

— Ter o maior de todos os tempos, Lionel Messi, e o palco do Super Bowl para começar o ano de forma explosiva é algo que nos deixa extremamente entusiasmados — disse Ricardo Marqués, vice-presidente de marketing do Ultra, em entrevista à agência Associated Press. — Messi dispensa apresentações. O poder que ele tem, o impacto que sua chegada a Miami teve no mundo do futebol, e muito mais, deixam claro para nós que ele é agora um símbolo cultural.

