Sport César Lucena acumula oito jogos de invencibilidade no comando do Sport Interino será o responsável por dirigir o Rubro-negro neste sábado (1º) diante do Flamengo

O torcedor do Sport tem se acostumado a ver o auxiliar técnico César Lucena no comando da equipe. Nos últimos anos, sempre que um treinador rubro-negro é demitido, cabe ao ex-zagueiro fazer o papel de "bombeiro" na Ilha do Retiro. Desta vez, ele vai ocupar o espaço deixado por Daniel Paulista, que encerrou sua quarta passagem como treinador do clube na última terça-feira (28).

Ao todo, César Lucena dirigiu o Sport em 23 ocasiões, desde 2020. Com um aproveitamento de 50,7%, o auxiliar da casa soma nove vitórias, oito empates e seis derrotas. Neste ano, ele comandou a equipe sub-20 nas primeiras rodadas do Pernambucano, enquanto o português Pepa realizava a pré-temporada com o elenco profissional. No recorte, foram três empates.

Aliás, nas últimas oito vezes que comandou o Leão na beira do gramado, César não sentiu o sabor da derrota. Indo além dos empates deste início de temporada, o ex-defensor venceu as três partidas em que foi acionado no ano passado, e dirigiu a equipe em outro resultado positivo e um de igualdade, em 2023.

Com a diretoria do Sport adotando uma postura de "tranquilidade" na busca pelo próximo comandante, César poderá quebrar sua maior sequência de partidas à frente do time. Em 2021, ele assumiu a função de técnico por quatro jogos consecutivos. Já em 2022, foi a temporada onde ele mais foi acionado: sete vezes. Agora, com o clube tendo nove partidas até o término do Brasileiro, o auxiliar pode acumular ainda mais compromissos no banco de reservas leonino.

O primeiro dos desafios de César Lucena será neste sábado (1º). Na oportunidade, o Sport vai até o Maracanã, onde visita o Flamengo, às 21h, pela 31ª rodada do Brasileiro. Lanterna da competição, com 17 pontos, o Leão não vence o adversário carioca em solo fluminense há 25 anos.

Sport com César Lucena no comando

2020

Náutico 2x0 Sport (Copa do Nordeste)

Santos 4x2 Sport (Brasileirão)

2021

Sport 1x2 Salgueiro (Pernambucano)

Afogados 0x0 Sport (Pernambucano)

Treze 2x2 Sport (Copa do Nordeste)

Sport 3x0 Vitória-PE (Pernambucano)

Sete de Setembro 0x2 Sport (Pernambucano)

Fluminense 1x0 Sport (Brasileirão)

2022

Sport 7x0 Sete de Setembro (Pernambucano)

Sport 2x2 Santa Cruz (Pernambucano)

Salgueiro 1x1 Sport (Pernambucano)

Bahia 2x3 Sport (Copa do Nordeste)

Náutico 1x2 Sport (Pernambucano)

Cruzeiro 2x1 Sport (Série B)

Sampaio Corrêa 4x1 Sport (Série B)

2023

Sport 0x0 Santa Cruz (Copa do Nordeste)

Sport 4x1 Sampaio Corrêa (Série B)

2024

Náutico 0x2 Sport (Pernambucano)

Sport 3x1 Ponte Preta (Série B)

Sport 3x2 Ituano (Série B)

2025

Afogados 1x1 Sport (Pernambucano)

Sport 1x1 Decisão (Pernambucano)

Sport 1x1 Retrô (Pernambucano)

