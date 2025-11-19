A- A+

Sport "Objetivo é honrar a camisa do clube", diz César Lucena sobre reta final do Sport na Série A Afundado na lanterna, Rubro-negro ainda disputa mais quatro jogos até o término da competição

A derrota de virada do Sport para o Botafogo por 3 a 2, no Nilton Santos, nessa terça-feira (18), pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi mais um capítulo da trajetória melancólica do Leão na competição.

Em coletiva de imprensa pós-jogo, César Lucena valorizou a equipe do Botafogo e destacou que o Sport trabalhou para vencer a partida.

"A derrota só era previsível para quem está de fora devido aos nossos resultados, mas nós trabalhamos para vencer do começo ao fim. Sabíamos da dificuldade que era, o Botafogo é uma grande equipe, que tem feito grandes jogos e está brigando na parte de cima da tabela. Tem o hábito de jogar na grama sintética, que é muito diferente... a batida na bola, a frenagem na hora de marcar. Tudo influencia, a bola fica mais rápida, ainda mais com a chuva", disse.

Já rebaixado e a quatro rodadas do fim do campeonato, a derrota para o Alvinegro também confirmou o término do Sport na lanterna do Brasileirão.

Com 12 pontos ainda em disputa, o Rubro-negro não consegue mais alcançar o Fortaleza, penúltimo colocado com 31 pontos.

Apesar do panorama negativo, Lucena reforçou que o elenco do Sport lutará para terminar o campeonato da melhor forma possível.

“Em relação a este ano, o nosso objetivo é terminar da melhor forma possível, honrar a camisa do clube, o escudo do Sport, que é uma equipe gigante do futebol brasileiro. Para dar o gás para o pessoal, é lembrar a eles que estão jogando em uma grande equipe e em uma série A. Ainda somos série A", afirmou.

Próximo compromisso

O Sport agora volta suas atenções para o duelo contra o contra o Vitória, no próximo domingo (23), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Para o clássico nordestino, Lucena pregou inteligência para sair do confronto vitorioso.

"Nós vamos trabalhar para vencer. Sabemos que é um clássico nordestino. O Sport é muito grande e o nosso objetivo sempre é vencer. Temos que jogar com inteligência e sabedoria para fazer um grande jogo", projetou.

