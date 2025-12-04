A- A+

Sport César mira vitória contra Grêmio no encerramento da Série A: "Uma esperança a mais para 2026" Diante do Bahia, Rubro-negro acumulou 10ª derrrota seguida no campeonato

Depois da 10ª derrota consecutiva acumulada pelo Sport na Série A do Campeonato Brasileiro, diante do Bahia, o técnico César Lucena mira encerrar a competição, no próximo domingo (7), com um resultado positivo diante do Grêmio, na Ilha do Retiro. Para o treinador, uma vitória perante os gaúchos pode renovar as esperanças da torcida para 2026.

"Temos conversado muito sobre isso. Sobre o que precisamos para dar uma alegria para o torcedor. Estamos vivendo um ano ruim, pesado. Essa partida de domingo é a última na nossa casa diante do torcedor. O torcedor está ferido, triste, chateado e com razão", iniciou.

"Será uma partida onde temos que vencer. Temos que terminar o ano vencendo, porque não podemos aceitar acabar o ano dessa forma. Temos que terminar vencendo para dar uma esperança a mais para o torcedor para o ano que vem", prosseguiu o treinador.

Ainda sobre o sentimento de terra arrasada pela fraca temporada do clube, César afirmou que 2025 servirá de exemplo do que não ser feito pelo clube no próximo ano.

"Nosso ano de 2025 começou bem com o título estadual, mas o ano foi terrível. Não digo que é um ano para esquecer, mas pra você ver o que foi feito de bom, o que foi feito de ruim, para ano que vem termos um bom ano, um ano de alegrias para o torcedor, com mais vitórias dentro de campo. Que seja um ano que a gente consiga o nosso objetivo, que será o acesso à Série A de 2027", concluiu.

