Futebol César pede desculpa ao torcedor do Sport e fala em terminar Série A "com dignidade" Nesta quarta-feira (5), Leão foi derrotado por 2x0 para o Juventude, na Ilha do Retiro

Com o rebaixamento à Série B perto de se concretizar, o auxiliar técnico do Sport, César Lucena, afirmou que todos no clube estão "envergonhados" com a situação da equipe no Brasileirão. De acordo com o responsável por dirigir o time nesta reta final, a missão de motivar os jogadores tem sido cada vez mais árdua.

Nesta quarta-feira (5), o Leão acumulou mais um resultado negativo, ao perder para o Juventude, por 2x0, na Ilha do Retiro.

"A gente fica chateado pelo momento. Estamos envergonhados pelo que aconteceu, os jogadores também estão sentindo. Isso de não entrar como a alma é uma coisa que estamos vivendo pela nossa fase na competição. A cada jogo que vai passando, não vou dizer que é um desânimo, mas é falta de confiança. Isso o jogador leva para dentro de campo, vai abatendo, atrapalhando", iniciou.

"Como que faz para motivar esse pessoal? Não é uma tarefa fácil, mas temos que passar para eles que temos que continuar. Temos uma história como atletas, o Sport é um clube gigante, com 120 anos de história. Temos que representar bem, apesar do momento não ser bom. Nossa motivação é vestir a camisa de um grande clube na Série A. Nosso trabalho é esse, terminar o campeonato de forma honrosa, ter dignidade para pensar no ano que vem", seguiu.

Contra o Juventude, o Sport registrou o pior público do ano na Ilha do Retiro. Menos de 5 mil torcedores compareceram ao estádio. Ainda assim, César Lucena fez questão de elogiar os rubro-negros, ao declarar que o intuito é fechar a temporada de forma digna.

"Eu peço desculpa ao torcedor, como treinador, pelo o que estamos vivendo. Agradeço ao torcedor que tem vindo, mesmo na condição que estamos, ele sempre nos apoiou, sempre lotou a Ilha. Neste momento difícil, é falar o menos possível e trabalhar mais, procurar na próxima partida honrar a camisa, ter dignidade, ombridade de terminar a temporada de forma honrosa", salientou.

Com 17 pontos, o Sport está 17 atrás do Vitória, primeiro time fora do Z-4. Entretanto, pode ver a diferença para fora da zona subir para 19, caso o Santos passe pelo Palmeiras, nesta quinta-feira (6). Assim, com sete partidas a serem feitas, o Leão pode cair matematicamente na próxima rodada, se não vencer o Atlético-MG, sábado (8), na Ilha do Retiro.

