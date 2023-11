César quer Sport terminando ano de forma "honrosa" e não descarta chances de acesso

A- A+

Ainda em meio à especulações sobre quem será o novo técnico do Sport para 2024, após demissão de Enderson Moreira, o Sport definiu que César Lucena comandará a equipe na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, sábado (25), diante do Sampaio Corrêa, na Ilha do Retiro. O Leão ainda tem chances remotas de acesso à Série A, precisando ganhar e torcer por uma combinação de resultados.



“Não queria que fosse dessa forma. Queria falar dos planos para 2024, com acesso garantido. Temos um jogo importante, com chances matemáticas e, enquanto tiver isso, teremos esperança. Procurei falar aos atletas que temos de terminar o ano de forma honrosa. Se vamos subir ou não, não sei, mas temos de fazer um grande jogo e terminar com uma vitória”, afirmou, dizendo que tipo de conversa teve com o elenco antes do confronto.



“Procurei lembrar o que eles já fizeram. É um elenco que fez um semestre extraordinário. Somos uma das equipes que mais venceu no ano. Claro que a torcida está chateada, assim como nós também, mas temos que levantar a cabeça, trabalhar firme a semana e vencer o último jogo do ano diante da nossa torcida”, ressaltou.





Para terminar no G4, o Sport, com 60 pontos e em oitavo, precisa torcer pelo tropeço de quatro das cinco equipes que estão acima na tabela e que também lutam para subir de divisão.



As exceções são Vitória, líder e campeão do torneio, com 72 pontos, e o Criciúma, segundo colocado, com 64. Os clubes que o Sport precisa secar são Juventude (3°, com 62) Vila Nova (4°, com 61), Atlético-GO (5°, com 61), Novorizontino (6°, com 60) e Mirassol (7°, com 60).



Somente um dos cinco pode vencer seus respectivos compromissos. Os gaúchos pegam o Ceará, no Presidente Vargas. Quanto aos goianos, o Tigre enfrenta o ABC, no Frasqueirão, enquanto o Dragão recebe o Guarani, no Antônio Accioly. Sobre os paulistas, o Novorizontino encara o Criciúma, no Jorge Ismael de Biasi. Já o Mirassol visita o Tombense, em Tombos. Todas as partidas serão sábado (25), às 17h.

