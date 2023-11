Cesc Fábregas assume como técnico interino do Como, na Serie B italiana

A- A+

O ex-jogador espanhol Cesc Fábregas vai estrear como treinador à frente do Como, anunciou nesta segunda-feira o clube italiano da segunda divisão.

O Como, sexto colocado na Serie B, demitiu Moreno Longo, técnico desde setembro de 2022, dois dias depois da vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Ascoli.

"Após vários meses de reflexão estratégica, o conselho de administração decidiu que uma mudança de dinâmica era o melhor para o clube", explicou o time da Lombardia em um comunicado.

Fábregas, que comandava a equipe reserva desde agosto, foi nomeado técnico interino "aguardando a nomeação de um técnico em um futuro próximo", disse o Como, que tem oito pontos a menos que o líder, o Parma.

Membro da geração de ouro do futebol espanhol, que conquistou as Eurocopas de 2008 e 2012, e a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, Cesc Fábregas, de 36 anos, encerrou a carreira no Como no ano passado.

Com 110 jogos com a camisa da 'Roja', ele já jogou também pelo Arsenal (2004-11), Barcelona (2011-14), Chelsea (2014-19) e Monaco (2019-22).

