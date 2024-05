A- A+

JOGOS OLÍMPICOS Chama Olímpica chega em Marselha, na França; veja fotos Nadador francês Florent Manaudou, que possui quatro medalhas olímpicas, foi o encarregado de descer do navio com a tocha

A chama olímpica dos Jogos de Paris-2024 chegou ao solo francês nesta quarta-feira, após desembarcar no porto de Marselha, depois de ter viajado da Grécia a bordo do Belem, um veleiro com mais de um século de história.

O nadador francês Florent Manaudou, que possui quatro medalhas olímpicas, incluindo uma de ouro nos 50 metros livre em Londres-2012, foi o encarregado de descer do navio com a tocha que carrega a chama, marcando assim o início de um percurso por toda a França, incluindo territórios ultramarinos, até a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos parisienses, em 26 de julho.

"A chegada da chama aquecerá os corações", prometeu o presidente francês, Emmanuel Macron, em uma entrevista recente ao diário La Tribune Dimanche, assegurando que havia mais "desconfiança" em Londres-2012 e Tóquio-2020.

Uma pesquisa da Elabe alertava na terça-feira que, embora o entusiasmo entre os franceses aumente ligeiramente a 24%, a "indiferença" reina entre 46% e 30% restantes se mostram "céticos".

"O entusiasmo aumentará e é normal que aumente até o final", avaliou nesta quarta-feira (8) na rádio France Inter o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (COJO), Tony Estanguet.

O apoio popular, como reconheceu Macron, é um fator de "preocupação" para os organizadores. Para além dos recordes esportivos ou a inédita cerimônia de abertura no Sena, o sucesso dos Jogos também dependerá disso.

A rejeição do público obrigou Hamburgo e Budapeste a retirar suas candidaturas para receber as Olimpíadas em 2024, que, com a saída de Roma, deixaram como únicas candidatas Paris e Los Angeles.

O questionamento social foi um golpe para o Comitê Olímpico Internacional (COI), que decidiu, em sua reunião em Lima em 2017, garantir a edição de 2024 em Paris e conceder a edição de 2028 a Los Angeles.

Pouco tempo depois, ele mudou o modelo de eleição para um baseado em um “diálogo” com um candidato “preferencial”. Brisbane foi escolhida em 2019 para sediar os Jogos de 2032, porém, não havia nenhum outro rival na disputa.

