Chama olímpica de Paris é acesa em templo histórico da Grécia

A- A+

A chama olímpica foi acesa, nesta terça-feira (16), no Templo de Hera, em Olímpia, na Grécia, onde aconteciam os Jogos da Antiguidade. O fogo gerado por raios solares é uma tradição do evento, mas, por conta do tempo fechado, uma chama reserva foi utilizada para alimentar a tocha que representa as Olimpíadas.

Após permanecer 11 dias em território grego, a chama seguirá para a França, com previsão de chegada em Marselha no dia 8 de maio. O símbolo dos Jogos Olímpicos percorrerá todo o país.

Ele passará por mais de 10 mil condutores até iluminar a pira dos Jogos Olímpicos de Paris na cerimônia de abertura, no dia 26 de julho. A primeira francesa a revezar o fogo símbolo das Olimpíadas foi a ex-nadadora Laure Manaudou, que conquistou três medalhas nas Olimpíadas de Atenas, em 2004.

A surpresa desta cerimônia foi a troca na vestimenta das atrizes que interpretaram as sacerdotisas do Templo de Hera. Em vez do clássico branco, os vestidos receberam tons cinzas inspirados nas colunas gregas.

Veja também

Futebol Liga dos Campeões conhece primeiros semifinalistas nesta terça (16); saiba onde assistir aos jogos