A- A+

Liga dos Campeões Champions conhece primeiros classificados dos playoffs nesta terça (24); veja onde assistir Inter de Milão e Atlético de Madrid precisam vencer seus jogos para seguir na competição

O playoff da Liga dos Campeões conhecerá os primeiros classificados na tarde desta terça-feira (24). Quatro jogos movimentam o dia na principal competição de clubes da Europa, com destaque para o embate entre Inter de Milão e Bodo/Glimt. Os italianos terão que correr atrás do prejuízo para chegar às oitavas de final, após revés por 3x1, na Noruega, na última semana.

A partir das 17h (de Brasília), a Inter entra em campo, no Giuseppe Meazza, com o peso do favoritismo, apesar da árdua missão de reverter o placar do confronto de ida. Além da desvantagem de dois gols, o técnico Cristian Chivu ainda terá que lidar com uma baixa significativa para escalar a equipe.

Capitão e artilheiro do time nesta temporada, Lautaro Martínez sofreu uma lesão no revés para os noruegueses e só volta no próximo mês. A expectativa é que Esposito, Marcus Thuram e Ange-Yoan briguem por duas vagas no ataque.

Atlético de Madrid x Club Brugge

Na partida que abre a rodada, às 14h45, outro clube grande que precisa do resultado positivo para se manter vivo na Champions é o Atlético de Madrid. Na Bélgica, o time dirigido por Simeone ficou no 3x3 com o Club Brugge, mas agora jogará diante de seus torcedores, no Riyadh Air Metropolitano, necessitando de uma vitória simples para se classificar.

Diante do desafio, Simeone contará com quase todo elenco à disposição. Apenas o meio-campista Pablo Barrios e o atacante Nicolás Gonzáles serão desfalques, pois estão entregues ao departamento médico.

Vantagens inglesa e alemã

Entre todos os 16 clubes envolvidos nos playoffs das oitavas de final, o Newcastle, talvez, seja o que tem a situação mais cômoda. No duelo de semana passada, no Azerbaijão, o time inglês aplicou um sonoro 6x1 na equipe da casa. Às 17h, no St James' Park, a equipe dirigida por Eddie Howe pode perder por até quatro gols de diferença, que ainda assim avança no certame. Para o compromisso, o brasileiro Bruno Guimarães, lesionado, segue de fora.

No mesmo horário, só que na Alemanha, o Bayer Leverkusen também tem vida confortável. No duelo de ida, no último dia 18, Patrik Schick marcou os dois gols da vitória alemã sobre o Olympiakos, na Grécia. Para reverter o cenário, os gregos precisam vencer por três ou mais gols de diferença.

Liga dos Campeões: onde assistir aos jogos desta terça?

14h45

Atlético de Madrid x Club Brugge - TNT Sports e HBO Max



17h

Inter de Milão x Bodo/Glimt - TNT Sports e HBO Max

Newcastle x Qarabag - HBO Max

Bayer Leverkusen x Olympiakos - HBO Max

Veja também