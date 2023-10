Champions League 2023/24: Expectativas e favoritos

A- A+

A Liga dos Campeões da Europa, também conhecida como Champions League, é um evento de destaque no calendário esportivo mundial. A combinação de equipes de alto nível, jogadores de elite e a emoção de uma competição realizada em solo europeu a torna uma experiência emocionante para os fãs de futebol.

A temporada atual da Champions League, a 2023/24, já promete emoções desde a fase de grupos, especialmente com o sorteio do famoso "grupo da morte" no Grupo F. Neste grupo, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle competirão ferozmente.

O Atual Campeão - Manchester City

O Manchester City, atual campeão da Champions League, entra na temporada com uma série impressionante de vitórias recentes. Na edição 2022/23, o City conquistou a taça da Champions League, juntamente com a Premier League e a Copa da Inglaterra, realizando uma notável tríplice coroa.

Sob a liderança de Pep Guardiola, a equipe demonstrou excelência em todos os aspectos do jogo. No entanto, a questão que fica é se o Manchester City poderá continuar essa sequência de sucesso e estabelecer uma nova hegemonia na Europa. Será que já atingiram o auge de seu desempenho após a vitória na "orelhuda"?

No sorteio dos grupos desta temporada, o Manchester City teve uma relativa sorte, sendo colocado em um grupo aparentemente mais acessível, com RB Leipzig, Young Boys e Estrela Vermelha, uma equipe que eles derrotaram com relativa facilidade por 3x1. O que o futuro reserva para o time que conquistou sua primeira Liga dos Campeões na temporada passada?

O Maior Campeão - Real Madrid

O Real Madrid é um gigante na história da Liga dos Campeões, e seu domínio é inegável. Com 14 títulos da Champions League, os Merengues estão muito à frente de qualquer outra equipe europeia. O segundo colocado, o Milan , possui sete títulos a menos.

A última conquista do Real Madrid foi na temporada 2021/22, com uma atuação brilhante de Vinícius Júnior. A história do Real Madrid na Champions League é uma narrativa de sucessos, intercalada com períodos de seca. Foram 31 anos sem levantar a taça, de 1966 a 1997, até que a maré virasse.

Na edição 2023/24, o Real Madrid está no Grupo C, onde enfrentará Napoli, Braga e Union Berlin. O Real Madrid é eternamente favorito e busca adicionar mais um título à sua rica história na Champions League.

O Favorito que Nunca Confirma - Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain tem uma história complexa com a Liga dos Campeões, repleta de altos e baixos. O PSG é conhecido por sua riqueza financeira e por contar com estrelas mundiais, incluindo nomes como Neymar, Messi e Sérgio Ramos. Recentemente, o PSG passou por uma temporada 22/23 decepcionante, repleta de crises, o que levou a uma profunda reformulação no clube e à chegada do treinador espanhol Luis Enrique.

Na estreia da Liga dos Campeões nesta temporada, o PSG venceu o Borussia Dortmund por 2x0, um grande passo para um time que enfrenta a história de eliminações traumáticas na competição, como contra o Barcelona e o Real Madrid. O melhor desempenho do PSG na Champions League foi em 2020/21, quando chegaram à final, mas foram derrotados pelo Bayern de Munique.

Com investimentos significativos na última década, o PSG é constantemente considerado um favorito ao título, porém, as dificuldades históricas de chegar à final sempre mantêm a "orelhuda" distante. Os torcedores esperam que, nesta temporada, o PSG consiga superar essas barreiras e conquistar o título que tanto desejam.

A Champions League 2023/24 promete ser uma competição emocionante, com diversos favoritos e histórias interessantes em jogo. Os fãs de futebol e apostas esportivas têm muito a aguardar, e as surpresas podem estar a caminho. Acompanhe de perto as emoções do torneio mais prestigioso do futebol europeu e veja se os favoritos confirmam suas expectativas ou se as surpresas tomarão conta do torneio.

