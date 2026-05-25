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FUTEBOL INTERNACIONAL Champions League 26/27 já tem 29 dos 36 classificados; veja os times A próxima edição do principal torneio de clubes da Europa começará com as fases preliminares em julho de 2026, enquanto a etapa principal tem início em setembro

Mesmo antes do encerramento completo da atual temporada europeia, a Champions League 2026/27 já conhece 29 dos 36 clubes que disputarão sua fase de liga. A próxima edição do principal torneio de clubes da Europa começará com as fases preliminares em julho de 2026, enquanto a etapa principal tem início em setembro.



A decisão do torneio acontecerá em 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri, palco que voltará a receber uma final da competição após a edição de 2019. O campeão, além do troféu europeu, assegurará vaga automática na Champions seguinte, na Supercopa da Uefa, na Copa Intercontinental e no Mundial de Clubes de 2029.





O modelo da competição seguirá com 36 participantes na fase de liga. As vagas são distribuídas entre os campeões continentais, os principais campeonatos nacionais, bônus por desempenho europeu e classificados via eliminatórias.



Até o momento, 29 equipes já estão confirmadas.

Confira os clubes classificados para a Champions League 26/27:



- Arsenal



- Manchester City



- Manchester United



- Aston Villa



- Liverpool



- Inter de Milão



- Napoli



- Roma



- Como



- Barcelona



- Real Madrid



- Villarreal



- Atlético de Madrid



- Real Betis



- Bayern



- Borussia Dortmund



- RB Leipzig



- Stuttgart



- PSG



- Lens



- Lille



- PSV



- Feyenoord



- Porto



- Sporting



- Club Brugge



- Slavia Praga



- Galatasaray



- Shakhtar Donetsk



As sete vagas restantes ainda serão preenchidas entre campeões continentais, classificados via ligas nacionais e equipes oriundas das fases preliminares organizadas pela Uefa.

A distribuição oficial das 36 vagas funciona da seguinte maneira:



1 vaga para o campeão da Champions 2025/26;



1 vaga para o campeão da Liga Europa 2025/26;



4 vagas para Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha;



3 vagas para a França;



2 vagas para a Holanda;



1 vaga para Portugal, Bélgica, República Tcheca e Turquia;



2 vagas extras por desempenho europeu;



7 vagas via qualificatórias da Uefa.

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