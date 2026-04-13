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FUTEBOL INTERNACIONAL Liverpool x PSG, Atlético de Madrid x Barcelona e mais: confira rodada da Liga dos Campeões Nesta terça-feira (14) começam os jogos da volta das quartas de final da maior competição de clubes da Europa. Clássico espanhol e duelo entre ingleses e franceses abrem disputa

Após os jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Arsenal e Bayern de Munique, que vencerem os encontros iniciais, chegam com favoritismo para avançar às semifinais. A definição das vagas acontecerá nesta semana, a partir desta terça-feira (14), com os duelos da volta.

O Liverpool foi superado pelo PSG por 2x0, no Parque dos Príncipes, e agora conta com o apoio do seu torcedor em Anfield, às 16h, em busca da virada e, assim, voltar às semifinais depois de três temporadas distante. Arne Slot, treinador da equipe inglesa, deixou claro que a missão é possível, mas que o time terá que estar em dia inspirado para alcançar a classificação.

"Existe a crença de que podemos fazer coisas especiais amanhã, mas também precisamos ser muito, muito, muito especiais para alcançar isso, porque estamos jogando contra os campeões da Europa. Isso torna a tarefa mais complicada, mas não impossível", destacou.

Já o Barcelona, semifinalista da ultima edição, terá uma missão ainda mais dura. O clube catalão foi derrotado diante do seu torcedor na ida, por 2x0, e agora vai até o Wanda Metropolitano, em Madrid, para tentar a 'remontada'. O clube não contará com o destaque brasileiro Raphinha, que segue se recuperando de lesão, e com o jovem zagueiro Cubarsí, expulso no confronto de ida.

Mesmo diante desse cenário adverso, os jogadores seguem confiantes de que poderão reverter o placar. Lamine Yamal, jóia blaugrana, em entrevista coletiva, nesta segunda-feira (13), destacou como a equipe dará tudo de si no confronto.

"Prometemos que, se formos eliminados, será lutando até o último instante. A virada é possível. Somos uma equipe muito jovem e todos somos verdadeiros fãs do Barça. Queremos estar nas semifinais novamente, e daremos tudo por este distintivo".

Complemento

Na quarta-feira (15), mais dois confrontos fecham a eliminatória. O Bayern entra em campo, em Munique, com vantagem diante do Real Madrid, tentando confirmar a classificação perante um adversário conhecido por seu peso decisivo na competição. Na ida, os alemães ganharam por 2x1, em Madrid.

Já o Arsenal também chega em situação confortável contra o Sporting, mas sem margem para relaxamento, já que a diferença no placar é de apenas um gol, com o 1x0 na ida, em Lisboa.

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