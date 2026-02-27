Champions League: confira os jogos das oitavas de final do torneio
Fase da maior competição europeia está marcada para acontecer entre os dias 10 e 18 de março
Os jogos das oitavas de final da Champions League foram definidos após sorteio realizado pela Uefa nesta sexta-feira (27) na Suíça.
As 16 equipes conheceram os seus adversários para as partidas que acontecerão entre os dias 10 e 18 de março. Entre os destaques, está o duelo de gigantes entre o Manchester City e o Real Madrid.
Outra partida que promete emoções será a disputa do atual campeão Paris Saint-Germain com o Chelsea, reeditando a final do Mundial de Clubes 2025, que foi vencida pelos ingleses.
Os demais jogos da fase serão entre Bodo Glimt e Sporting, Newcastle e Barcelona, Liverpool e Galatasaray, Tottenham e Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Atalanta e Bayer Leverkusen e Arsenal.
A final da Champions League será decidida no dia 30 de maio, na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria.
Confira os jogos das oitavas de final da Champions League:
Manchester City x Real Madrid
Bodo Glimt x Sporting
PSG x Chelsea
Newcastle x Barcelona
Liverpool x Galatasaray
Tottenham x Atlético de Madrid
Bayern de Munique x Atalanta
Bayer Leverkusen x Arsenal
Confira o calendário da Champions League:
Oitavas de final: 10 a 18 de março
Quartas de final: 7 a 15 de abril
Semifinais: 26 de abril a 6 de maio
Final: 30 de maio