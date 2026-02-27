A- A+

Futebol Internacional Champions League: confira os jogos das oitavas de final do torneio Fase da maior competição europeia está marcada para acontecer entre os dias 10 e 18 de março

Os jogos das oitavas de final da Champions League foram definidos após sorteio realizado pela Uefa nesta sexta-feira (27) na Suíça.



As 16 equipes conheceram os seus adversários para as partidas que acontecerão entre os dias 10 e 18 de março. Entre os destaques, está o duelo de gigantes entre o Manchester City e o Real Madrid.

Outra partida que promete emoções será a disputa do atual campeão Paris Saint-Germain com o Chelsea, reeditando a final do Mundial de Clubes 2025, que foi vencida pelos ingleses.



Os demais jogos da fase serão entre Bodo Glimt e Sporting, Newcastle e Barcelona, Liverpool e Galatasaray, Tottenham e Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Atalanta e Bayer Leverkusen e Arsenal.

Sorteio define os jogos ds oitavas de final da Champions League. Foto: Harold Cunningham/AFP

A final da Champions League será decidida no dia 30 de maio, na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria.



Confira os jogos das oitavas de final da Champions League:

Manchester City x Real Madrid

Bodo Glimt x Sporting

PSG x Chelsea

Newcastle x Barcelona

Liverpool x Galatasaray

Tottenham x Atlético de Madrid

Bayern de Munique x Atalanta

Bayer Leverkusen x Arsenal



Confira o calendário da Champions League:

Oitavas de final: 10 a 18 de março

Quartas de final: 7 a 15 de abril

Semifinais: 26 de abril a 6 de maio

Final: 30 de maio

