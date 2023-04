A- A+

Depois de conquistar boa vantagem por dois gols de diferença no primeiro jogo, o Real Madrid vai ao Stamford Bridge visitar o Chelsea, no jogo de volta das quartas de final da Champions League. Em situação parecida, o Milan visita o Napoli, no Diego Maradona, defendendo a vantagem mínima conquistada no San Siro. Ambas partidas começam às 16h, nesta terça-feira (18).

- Chelsea x Real Madrid -

Em momentos bem diferentes na temporada, o Real Madrid chega como amplo favorito a estar nas semifinais da atual edição da Champions. Com a vantagem no placar, os madrilenhos venceram por 2x0 na ida e apesar de já terem vivido melhores momentos em 2023, ainda assim, esse cenário não chega perto do momentos turbulento que enfrenta o Chelsea.

O clube londrino não vence há mais de um mês e recentemente trocou o comando técnico ao demitir Graham Potter. O substituto eleito foi o ídolo Frank Lampard, que assume o time até o final da temporada. Contudo, a mudança ainda não surtiu algum efeito e Lampard perdeu todos os três jogos que esteve à beira do campo.

Já o Real tem no treinador Carlo Ancelotti um dos pilares do clube nas últimas temporadas. Para o próximo desafio, Ancelotti tem quase todo o elenco à disposição. O único desfalque fica por conta de Ferland Mendy, que há tempos está de fora, lesionado. Por outro lado, Lampard não terá Chilwell, expulso na jogo de ida, e Koulibaly, lesionado. Kai Havertz é dúvida para o jogo.

- Napoli x Milan -

Grande time da Itália na temporada, o Napoli parece ter encontrado uma equipe capaz de ser a grande dor de cabeça em 2023. Até agora, os clubes se enfrentaram três vezes e a vantagem é do Milan. Aliás, nos dois últimos embates as vitórias foram dos rubro-negros: um surpreendente 4x0 pelo Campeonato Italiano, em Nápoles e a vitória na partida de ida da Champions por 1x0, no San Siro.

Para o jogo de volta, Stefano Pioli não terá muitos problemas para definir a escalação inicial do time rossonero. Já Luciano Spalletti terá um retorno e uma ausência. Na partida de ida, o Napoli sofreu ao ter nenhum dos centroavantes disponíveis. Contudo, para a partida desta terça-feira, o nigeriano Victor Osimhen, artilheiro do time, volta ao 11 inicial. Por outro, Anguissa, expulso no jogo de ida, é desfalque certo.

Onde assistir:

Chelsea x Real Madrid - SBT, TNT Sports/HBO Max

Napoli x Milan - Space/HBO Max

Horário: 16h

