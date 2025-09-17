A- A+

Futebol Internacional Champions League: confira os jogos da fase de grupos nesta quarta-feira (17) e onde assistir Rodada terá a estreia do atual campeão Paris Saint-Germain e vice Inter de Milão

A Champions League retornou oficialmente nessa terça-feira (16) com a estreia de gigantes europeus como o Real Madrid, que virou sobre o Olympique de Marsella, e a Juventus, que buscou o placar de 4 a 4 e empatou contra o Borussia Dortmund.

Após a abertura da rodada, seis jogos ocorrem nesta quarta-feira (17) para o início da jornada em busca da taça da maior competição do continente.

Entre as partidas que serão disputadas a partir de 13h45 (Horário de Brasília), o Paris Saint-Germain, atual campeão da liga, entra em campo contra o Atalanta, às 16h. O duelo terá transmissão do canal Space (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Outro destaque será o duelo de gigantes entre Bayern de Munique e Chelsea, também às 16h, que desejam iniciar a campanha na competição com o pé direito.

Na Inglaterra, o Liverpool, que vem de sequência invicta nos quatro jogos disputados na Premier League, recebe o Atlético de Madrid, às 16h, em Anfield.

O duelo entre Ajax e Inter de Milão, vice-campeã no última Champions, completa a rodada, com início às 16h e transmissão no streaming da HBO Max.

Antes, às 13h45, dois duelos abrem a rodada com estreantes. O Olympiacos, da Grécia, enfrenta o Pafos, do Chipre, que participa da liga pela primeira vez em sua história. Fundado em 2014, a equipe recebeu o reforço do zagueiro brasileiro David Luiz, após um desempenho apagado na Série A, pelo Fortaleza.



No mesmo horário, o Slavia Praga enfrenta o Bodo Glimt, líder do campeonato norueguês, com transmissão do TNT e HBO Max.

Confira todos as jogos da Champions League desta quarta-feira (16) e saiba onde assistir:

Olympiacos x Pafos - 13h45

Onde assistir: TNT e HBO Max



Slavia Praga x Bodo Glimt - 13h45

Onde assistir: Space e HBO Max



PSG x Atalanta - 16h

Onde assistir: Space e HBO Max



Bayern x Chelsea - 16h

Onde assistir: TNT e HBO Max



Liverpool x Atlético de Madrid - 16h

Onde assistir: HBO Max



Ajax x Inter de Milão - 16h

Onde assistir: HBO Max



